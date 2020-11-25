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Telefon kılıfını kırdığı için 2 yaşındaki çocuğu kırbaçladı

25.11.2020 13:36 | Son Güncelleme:
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Telefon kılıfını kırdığı için 2 yaşındaki çocuğu kırbaçladı

Bolivya Santa Cruz’da telefon kılıfını kırdığı gerekçesiyle korkunç şekilde dövülen çocuğun yüzünde kesikler oluştu.

Santa Cruz Polisi, iki yaşında bir çocuğun telefon kılıfını kırdığı gerekçesiyle bir kadın tarafından öldürülesiye dövülerek korkunç şekilde yaralandığını söyledi.

Yaralı çocuğun fotoğrafları polis soruşturmasına yol açtı.
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Fotoğraflarda acı içinde ağladığı görülen çocuğun yüzünde ve sırtında korkunç izler oluştu. Fotoğrafların sosyal medyada yayılması üzerine soruşturma başlatıldı

Çocuğun kız kardeşinin ifadesine göre, çocuk bir kadının kredi kartını kırıp cep telefonuna zarar verdiği için metal tel veya sopa ile saldırıya uğradı.

Olay, Bolivya’daki Santa Cruz kentinin yakınlarında, Warnes kasabasında meydana geldi. Annesi çalışan küçük çocuk, 13 yaşındaki kız kardeşine emanet edilmişti.

Çocuğun yüzünde ve sırtında kesikler oluştu.
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Yerel basının haberlerine göre şüpheli kişinin ev sahibinin yeğeni olduğu belirlendi. Olayla ilgili iki tutuklama oldu.

Çocuğun kız kardeşine göre, kadın çocuğu kredi kartını kırmak ve cep telefonu kılıfına zarar vermekle suçlayarak, küçük çocuğu metal bir telle kırbaçladı.

Çocuğun yara içindeki vücudunun fotoğrafları sosyal medyada hızla yayıldı. Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sosyal güvenlik yetkilisi Glen Antelo geçmişte de çocuk ve şüpheli arasında sürtüşme yaşandığını iddia etti.

Ev sahibinin yeğeni tutuklandı.
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Olayın ardından çocuğun ailesine psikolojik ve hukuki destek hizmeti sağlandı. Başka bir kadın da saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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