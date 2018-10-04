Telefon sapığı yakalandı! Çıplak fotoğraf gönderip...

Edinilen bilgiye göre, evli ve 3 çocuk annesi 25 yaşındaki bir kadın, bir zanlının kendisine sosyal medya üzerinden taciz içerikli resim ve mesajlar gönderip cinsel ilişki talep ettiğini ileri sürerek polise şikayette bulundu.
SERBEST BIRAKILDI
Denizevleri Polis Merkezi ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu söz konusu taciz olayını inşaat işçisi A.A.'nın (41) gerçekleştirdiğini tespit etti ve şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen A.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İHA
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