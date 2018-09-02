Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar

İşte rapora göre akıllı telefonların arızalanma oranları...

En çok arızalanan telefonlar: Almadan önce dikkat!

1 / 50 iPhone X Fiyatı: 6199 TL

2 / 50 'Mobile Device Repair and Security Report' Mobil cihazların onarımlarını kapsayan yeni raporunu yayınladı. Söz konusu rapor ile en çok arızalanan akıllı telefonlar da belli oldu. İşte rapora göre akıllı telefonların arızalanma oranları...

3 / 50 Samsung Galaxy S7 Edge (yüzde 2)

4 / 50 Samsung Galaxy S6 (yüzde 2)

5 / 50 Xiaomi Redmi Y1 (yüzde 2)

6 / 50 Samsung Galaxy S7 Active (yüzde 3)

7 / 50 Samsung Galaxy S8+ (yüzde 3)

8 / 50 Nokia 6 (yüzde 4)

9 / 50 Lenovo K8 Note (yüzde 5)

10 / 50 Moto G (5S) Plus (yüzde 6)

11 / 50 Xiaomi Redmi 4 (yüzde 9)

12 / 50 Samsung Galaxy S9 Plus 5.3 milyon sattı

13 / 50 Xiaomi Redmi 5A 5.4 milyon sattı

14 / 50 iPhone 7 5.6 milyon sattı

15 / 50 iPhone 8 Plus 8.3 milyon sattı

16 / 50 iPhone 8 12.5 milyon sattı

17 / 50 iPhone X 16 milyon sattı (Dünyanın en çok satan telefonu)

18 / 50 Gelelim ülkemizde en çok satan telefonlara... Türkiye'de satışa sunulan ve yoğun ilgi gören bu telefonların kimisi düşük fiyatıyla büyük ilgi görürken, kimi de yüksek fiyatına rağmen kapış kapış satıyor! İşte Türkiye'nin en çok ilgi gören telefonları...

19 / 50 Samsung Galaxy Note 8 Ağırlığı: 195 gram Ekran çözünürlüğü: 6.3 inç ekran, 1440x2960 piksel çözünürlük

20 / 50 Samsung Galaxy Note 8 Depolama hafızası: 64/128/256 GB Bellek: 6 GB RAM

21 / 50 Samsung Galaxy Note 8 Ön kamera: 8 MP Arka kamera: Her biri 12 MP çift kamera

22 / 50 Samsung Galaxy Note 8 Fiyatı: 4199 TL

23 / 50 Huawei P10 Plus Ağırlığı: 165 gram Ekran çözünürlüğü: 5.5 inç ekran, 1440x2560 piksel çözünürlük

24 / 50 Huawei P10 Plus Depolama hafızası: 64/128 GB Bellek: 4/6 GB RAM

25 / 50 Huawei P10 Plus Ön kamera: 8 MP Arka kamera: Biri 20 MP diğeri 12 MP çift kamera

26 / 50 Huawei P10 Plus Fiyatı: 2599 TL

27 / 50 iPhone 7 Plus Ağırlığı: 188 gram Ekran çözünürlüğü: 5.5 inç ekran, 1080x1920 piksel çözünürlük

28 / 50 iPhone 7 Plus Depolama hafızası: 32/128/256 GB Bellek: 3 GB RAM

29 / 50 iPhone 7 Plus Ön kamera: 7 MP Arka kamera: Her biri 12 MP çift kamera

30 / 50 iPhone 7 Plus Fiyatı: 3785 TL

31 / 50 2017 yılının en büyük trendi haline gelen ve artık sektörde standart haline gelen 18:9 ekranla gelen model, 5,7 inç büyüklüğünde ve 1440x720p çözünürlüğünde bir ekrana sahip. İşlemci tarafında Snapdragon 435 kullanılan GM 8 modelinde 3/4 GB RAM ve 32/64 GB micro SD destekli dahili hafızaya yer verilmiş. Kamera özelliklerine baktığımızda ise arka tarafta 13 Megapiksellik bir kamera göze çarparken ön taraftaysa yine 13 Megapiksellik flaşlı bir kamera dikkat çekiyor. Fiyat 1099 TL...

32 / 50 LG G6 Ağırlığı: 163 gram Ekran çözünürlüğü: 5.7 inç ekran, 1440x2880 piksel çözünürlük

33 / 50 LG G6 Depolama hafızası: 32/64/128 GB Bellek: 4 GB RAM

34 / 50 LG G6 Ön kamera: 5 MP Arka kamera: 13 mP

35 / 50 LG G6 Fiyatı: 2299 TL

36 / 50 Sony Xperia XZ Premium Ağırlığı: 195 gram Ekran çözünürlüğü: 5.46 inç ekran, 3840x2160 piksel çözünürlük

37 / 50 Sony Xperia XZ Premium Depolama hafızası: 64 GB Bellek: 4 GB RAM

38 / 50 Sony Xperia XZ Premium Ön kamera: 19 MP Arka kamera: 13 mP

39 / 50 Sony Xperia XZ Premium Fiyatı: 2990 TL

40 / 50 Samsung Galaxy S8 Plus Ağırlığı: 173 gram Ekran çözünürlüğü: 6.2 inç ekran, 1440x2960 piksel çözünürlük

41 / 50 Samsung Galaxy S8 Plus Depolama hafızası: 64/128 GB Bellek: 4/6 GB RAM

42 / 50 Samsung Galaxy S8 Plus Ön kamera: 8 MP Arka kamera: 12 mP

43 / 50 Samsung Galaxy S8 Plus Fiyatı: 3499 TL

44 / 50 LG V20 Ağırlığı: 174 gram Ekran çözünürlüğü: 5.7 inç ekran, 1440x2560 piksel çözünürlük

45 / 50 LG V20 Depolama hafızası: 32/64 GB Bellek: 4/6 GB RAM

46 / 50 LG V20 Ön kamera: 5 MP Arka kamera: Her biri 16 MP çift kamera

47 / 50 LG V20 Fiyat: 2229 TL

48 / 50 iPhone X Ağırlığı: 174 gram Ekran çözünürlüğü: 5.8 inç ekran, 1125x2436 piksel çözünürlük

49 / 50 iPhone X Depolama hafızası: 64/256 GB Bellek: 3 GB GB RAM