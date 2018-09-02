Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar

İşte rapora göre akıllı telefonların arızalanma oranları...
En çok arızalanan telefonlar: Almadan önce dikkat!
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iPhone X
Fiyatı: 6199 TL
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'Mobile Device Repair and Security Report' Mobil cihazların onarımlarını kapsayan yeni raporunu yayınladı. Söz konusu rapor ile en çok arızalanan akıllı telefonlar da belli oldu. İşte rapora göre akıllı telefonların arızalanma oranları...
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Samsung Galaxy S7 Edge (yüzde 2)
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Samsung Galaxy S6 (yüzde 2)
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Xiaomi Redmi Y1 (yüzde 2)
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Samsung Galaxy S7 Active (yüzde 3)
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Samsung Galaxy S8+ (yüzde 3)
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Lenovo K8 Note (yüzde 5)
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Moto G (5S) Plus (yüzde 6)
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Xiaomi Redmi 4 (yüzde 9)
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Samsung Galaxy S9 Plus
5.3 milyon sattı
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Xiaomi Redmi 5A
5.4 milyon sattı
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iPhone 7
5.6 milyon sattı
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iPhone 8 Plus
8.3 milyon sattı
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iPhone 8
12.5 milyon sattı
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iPhone X
16 milyon sattı (Dünyanın en çok satan telefonu)
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Gelelim ülkemizde en çok satan telefonlara... Türkiye'de satışa sunulan ve yoğun ilgi gören bu telefonların kimisi düşük fiyatıyla büyük ilgi görürken, kimi de yüksek fiyatına rağmen kapış kapış satıyor! İşte Türkiye'nin en çok ilgi gören telefonları...
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Samsung Galaxy Note 8
Ağırlığı: 195 gram
Ekran çözünürlüğü: 6.3 inç ekran, 1440x2960 piksel çözünürlük
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Samsung Galaxy Note 8
Depolama hafızası: 64/128/256 GB
Bellek: 6 GB RAM
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Samsung Galaxy Note 8
Ön kamera: 8 MP
Arka kamera: Her biri 12 MP çift kamera
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Samsung Galaxy Note 8
Fiyatı: 4199 TL
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Huawei P10 Plus
Ağırlığı: 165 gram
Ekran çözünürlüğü: 5.5 inç ekran, 1440x2560 piksel çözünürlük
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Huawei P10 Plus
Depolama hafızası: 64/128 GB
Bellek: 4/6 GB RAM
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Huawei P10 Plus
Ön kamera: 8 MP
Arka kamera: Biri 20 MP diğeri 12 MP çift kamera
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Huawei P10 Plus
Fiyatı: 2599 TL
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iPhone 7 Plus
Ağırlığı: 188 gram
Ekran çözünürlüğü: 5.5 inç ekran, 1080x1920 piksel çözünürlük
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iPhone 7 Plus
Depolama hafızası: 32/128/256 GB
Bellek: 3 GB RAM
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iPhone 7 Plus
Ön kamera: 7 MP
Arka kamera: Her biri 12 MP çift kamera
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iPhone 7 Plus
Fiyatı: 3785 TL
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2017 yılının en büyük trendi haline gelen ve artık sektörde standart haline gelen 18:9 ekranla gelen model, 5,7 inç büyüklüğünde ve 1440x720p çözünürlüğünde bir ekrana sahip. İşlemci tarafında Snapdragon 435 kullanılan GM 8 modelinde 3/4 GB RAM ve 32/64 GB micro SD destekli dahili hafızaya yer verilmiş. Kamera özelliklerine baktığımızda ise arka tarafta 13 Megapiksellik bir kamera göze çarparken ön taraftaysa yine 13 Megapiksellik flaşlı bir kamera dikkat çekiyor. Fiyat 1099 TL...
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LG G6
Ağırlığı: 163 gram
Ekran çözünürlüğü: 5.7 inç ekran, 1440x2880 piksel çözünürlük
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LG G6
Depolama hafızası: 32/64/128 GB
Bellek: 4 GB RAM
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LG G6
Ön kamera: 5 MP
Arka kamera: 13 mP
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LG G6
Fiyatı: 2299 TL
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Sony Xperia XZ Premium
Ağırlığı: 195 gram
Ekran çözünürlüğü: 5.46 inç ekran, 3840x2160 piksel çözünürlük
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Sony Xperia XZ Premium
Depolama hafızası: 64 GB
Bellek: 4 GB RAM
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Sony Xperia XZ Premium
Ön kamera: 19 MP
Arka kamera: 13 mP
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Sony Xperia XZ Premium
Fiyatı: 2990 TL
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Samsung Galaxy S8 Plus
Ağırlığı: 173 gram
Ekran çözünürlüğü: 6.2 inç ekran, 1440x2960 piksel çözünürlük
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Samsung Galaxy S8 Plus
Depolama hafızası: 64/128 GB
Bellek: 4/6 GB RAM
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Samsung Galaxy S8 Plus
Ön kamera: 8 MP
Arka kamera: 12 mP
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Samsung Galaxy S8 Plus
Fiyatı: 3499 TL
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LG V20
Ağırlığı: 174 gram
Ekran çözünürlüğü: 5.7 inç ekran, 1440x2560 piksel çözünürlük
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LG V20
Depolama hafızası: 32/64 GB
Bellek: 4/6 GB RAM
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LG V20
Ön kamera: 5 MP
Arka kamera: Her biri 16 MP çift kamera
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LG V20
Fiyat: 2229 TL
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iPhone X
Ağırlığı: 174 gram
Ekran çözünürlüğü: 5.8 inç ekran, 1125x2436 piksel çözünürlük
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iPhone X
Depolama hafızası: 64/256 GB
Bellek: 3 GB GB RAM
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iPhone X
Ön kamera: 7 MP
Arka kamera: Her biri 12 MP çift kamera
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