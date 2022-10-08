Telefon şifresi değiştirme: Android ve iOS telefonlarda ekran kilidi (şifre) nasıl değiştirilir?

Eğer akıllı telefon kullanıcısıysanız her şeyden önce kişisel güvenliğinizi garantiye almanız gerektiğini biliyor olmalısınız. Telefonununuz Android veya iOS olması fark etmeksizin cihazınızdaki ekran kilidini saniyeler içinde değiştirebilirsiniz. Verilerinizin daha güvenli bir şekilde saklanması için bu işleme belirli aralıklarla başvurabilirsiniz.

Telefon şifresi nasıl değiştirilir?

Akıllı telefonunuz sizi her açtığınızda ekran kilidiyle karşılıyor. Son yıllarda yüz tanıma ve parmak okuyucu mekanizmalı şifreler pratik olmaları ve güvenlik konusunda kullanıcıların beklentilerini karşılamaları dolayısıyla sıklıkla kullanılıyor. Her ne kadar Face ID ve Touch ID kolaylık sağlasa da cihazınızda yer alan fotoğraf, belge, uygulama gibi verilerinizin gizliliğini tehlikeye atmamak için oluşturduğunuz parolaları belli bir süre sonra değiştirmeniz gerekiyor. iOS ve Android işletim sistemli telefonlar için gereken adımları uygulayarak ekran kilidinizi kolaylıkla yenileyebilirsiniz.

iOS telefon şifresi değiştirme

iPhone telefon şifresi değiştirme için şu aşamaları izlemeniz gerekiyor:

Cihazınızın Ayarlar kısmına gidin.

Eğer telefonunuz Face ID varsa Face ID ve Parola’ya; ana ekran tuşlu telefonlarda Touch ID ve Parola’ya tıklayın.

Parola’yı Değiştir'e dokunun.

Ardından mevcut şifrenizi girin.

Parola Seçenekleri’ne tıklayarak şifre yaratma seçeneklerini görüntüleyebilirsiniz.

Yeni parolanızı girerek ekran kilidi değiştirme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Android telefon şifresi değiştirme

Android 10 ve üzeri sürüme sahip akıllı telefonlarınızda hızlıca şifre değişikliği yapabilirsiniz:

Cihazınızın Ayarlar bölümüne gidin.

Ardından Güvenlik kısmına tıklayın.

Bir parola belirlemek için Ekran Kilidi seçeneğine basın. Eğer mevcut şifreniz üzerinden değişiklik yapmak istiyorsanız ilk olarak kullandığınız PIN, şifre veya deseni girmelisiniz.

Son olarak Ekran Kilidi seçeneğine tıklayarak belirtilen talimatları uygulayın.

Verilerinizin güvenliği için nasıl bir parola oluşturmalısınız?

Android ve iOS dünyasında ekran kilidi oluşturabileceğiniz birbirinden farklı seçenekler mevcut. Ancak verilerinizin güvenliği ve gizliliği için kullandığınız parolalara dikkat etmelisiniz. Ekran kilidi için kendinizin veya yakınlarınızın doğum tarihini, art arda gelen sayıları kullanmamalısınız. Bunlar bilgilerinize ulaşılmasını zorlaştırmaz, aksine daha da kolaylaştırır. Güçlü bir parola için tahmin edilmesi zor karışık sayıları bir arada kullanabilirsiniz.

Android ve iOS telefonlarda 4 rakamdan fazla yazılabilen şifreler de güvenliğiniz için en iyi alternatiflerden biridir. Eğer cihazınız Touch ID mekanizmasına sahipse parmak izi sensörü, verilerinizi daha güvenli tutar ve mutlaka kullanılması gereken yöntemler arasında yer alır.



