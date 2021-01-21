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Telefon tamircilerine kaçak parça satan şahıs yakalandı

21.01.2021 14:17 | Son Güncelleme:
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Telefon tamircilerine kaçak parça satan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar polisi, gümrük kaçağı cep telefonu parçaları sattığı tespit edilen bir kişi yakalanırken, şahsın aracında yapılan aramalarda binlerce kaçak cep telefonu parçası ele geçirildi.Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yönelik yapılan çalışmalarda; İbrahim Halil A.

Afyonkarahisar polisi, gümrük kaçağı cep telefonu parçaları sattığı tespit edilen bir kişi yakalanırken, şahsın aracında yapılan aramalarda binlerce kaçak cep telefonu parçası ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yönelik yapılan çalışmalarda; İbrahim Halil A. isimli şahsın cep telefonu tamiri yapan işyerlerine seyyar olarak malzeme sattığı tespit edildi. Şahsın 06 YFA 19 plakalı aracında yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 22 bin 365 adet cep telefonu şarj soketi, 3 bin 491 adet cep telefonu mikrofon yedek parçası, 2 bin 315 adet swich, 2 bin 045 adet cep telefonu kamera lensi, bin 110 adet sim kart yatağı, 685 adet cep telefonu arka kapağı, 650 adet açma kapama tuşu, 537 adet cep telefonu kulaklığı yedek parçası, 370 adet ahize filtresi, 345 adet home tuşu ve devre baskı paketi, 310 adet telefon hoparlörü, 215 adet Wi-Fi anteni, 180 adet iç entegre parçası, 120 adet telefon tamir malzemesi, 111 adet telefon ön kamerası, 13 adet telefon ekranı ve 4 adet lehim cihaz ele geçirildi.
Yakalan İbrahim Halil A. hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı bildirildi.

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