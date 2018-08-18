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Telefon tamircisinden 'bağış' ve 'Iphone tamiri yapmama' kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 17:57 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da cep telefonu satışı yapan ve teknik servisi bulunan Kadir Dağtekin, 15 günlük geliri olan 2 bin lirayı, devlet ekonomisine destek için bağışlarken, Iphone telefonunun satışını ve tamirini de yapmama kararı aldı.

Erkan BAY ELAZIĞ,(DHA) ELAZIĞ'da cep telefonu satışı yapan ve teknik servisi bulunan Kadir Dağtekin, 15 günlük geliri olan 2 bin lirayı, devlet ekonomisine destek için bağışlarken, Iphone telefonunun satışını ve tamirini de yapmama kararı aldı. Merkez Yeşildere sokakta cep telefonu satışı ve teknik servisi bulunan Kadir Dağtekin, Amerika Birleşik Devletlerine (ABD) tepki için iş yerinden 15 günde elde ettiği 2 bin liralık gelirini devlete hibe etme kararı aldı. Dağtekin ayrıca, Iphone telefonlarının bütün modellerinde geçerli olmak üzere satışını ve tamirini durdurdu. ABD'ye tepki için böyle bir karar aldığını belirten Dağtekin, İkili ilişkiler düzelene kadar Iphone telefonlarının satışını ve tamirini yapmayacağız. Ben de bir vatandaş olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği dik duruşundan dolayı onur ve gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımızı ABD'ye karşı uyguladığı yaptırım kararını sonuna kadar destekleyeceğiz. Türkiye bu ekonomi savaşından galip geleceğine inanıyorum. Savaş sadece tank ve tüfekle yapılmıyor. Şuan ülkemize ekonomi savaşı açılmıştır. Biz ülke olarak bu savaştan galip geleceğiz. 15 Temmuz darbe girişimini yapan karanlık güçler kim ise şuan dolar savaşını da ülkemize açan aynı kişilerdir. Bizler bu vatanda doğduk ve bir bu vatanda ekmek yiyoruz.Bu vatan içinde canımı ve kanımızı sonuna kadar bağışlamaya hazırız dedi. İşyerinin 15 günlük geliri olan 2 bin Türk Lirasını da Kurban Bayramından sonra, devlet ekonomisine destek için hibe edeceğini ifade eden Dağtekin, Bütün vatandaşlarımızı devletimize destek olmaya davet ediyorum. Devletimizin yanında olalım.Bu bir siyasi dava değildir.Bu vatan davasıdır diye konuştu.

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