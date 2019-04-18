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Telefon tarifesi tartışmasında 2 kadın çalışanı vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 12:06 | Son Güncelleme

  Adapazarı'nda, GSM bayiinde telefon tarifesi nedeniyle tartışan 55 yaşındaki P.T.

Adapazarı'nda, GSM bayiinde telefon tarifesi nedeniyle tartışan 55 yaşındaki P.T. tabancasını çekip çalışanların üzerine kurşun yağdırdı. P.T., Ahsen Demirci'yi(28) başından, Tuğçe Nur Yılmaz'ı(36) karnından vurdu. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alınırken, yakalanan P.T. bir anlık öfke ile olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı
Olay saat 09.30 sıralarında, Adapazarı Semerciler Mahallesi'nde bir GSM bayiinde meydana geldi. İddiaya göre, P.T. bir gün önce telefon hattıyla ilgili işlem yaptırdığı GSM bayiine geldi. İş yerinin açılmasından sonra içeriye giren P.T. burada kasada oturan Ahsen Demirci ve diğer iki çalışan ile satın aldığı telefon tarifesi ile ilgili tartıştı. P.T. tartışma sırasında tabancasını çıkarttı. Ahsen Demirci bankonun altına saklanırken, 2 kadın çalışan ise iş yerinin arka kısmına kaçtı. P.T. bankonun altında saklanan Ahsen Demirci'ye yakın mesafeden ateş ederek başından vurdu. P.T. daha sonra arka tarafa geçip burada saklanan iki kadın çalışana da ateş etti. Tuğçe Nur Yılmaz karnına isabet eden kurşunla yaralandı.
P.T. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Yaralanan Ahsen Demirci ve Tuğçe Nur Yılmaz hastaneye kaldırıldı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, P.T.'yi Arifiye'de yakalarken, olayda kullandığı tabancaya el koydu. P.T. ilk ifadesinde bir anlık öfke ile olayı gerçekleştirdiğini söyledi. P.T.'nin sorgusu devam ediyor.
OLAYI ANI KAMERADA
Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. P.T.'nin tabancasını çıkarmasının ardından 2 kişi iş yerinin arka kısmına doğru koşarken, kasada bulunan kişi ise bankonun altına gizlendi. P.T. bankonun yanına gelerek P.T. yere kapanan Ahsen Demirci'yi ateş ederek vurması kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü
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Olay yerinden görüntü
Polis ekiplerinin çalışmaları, ağlayanlar
Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI, (DHA)

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