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Telefon üreticileri oyun cihazlarından vazgeçmediler

10.04.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xbox Game Pass ve Google Stadia gibi bulut oyun hizmetlerinin ortaya çıkmasıyla canlanan ASUS ve Çinli Nubia gibiler, hareket halindeyken oyun oynamak için tasarlanmış güçlü cihazlar piyasaya sürdü. Şimdi Lenovo, geçen yılki ilk oyun telefonunun takibi ile arenaya geri dönüyor.

Telefon üreticileri oyun cihazlarından vazgeçmediler

Yeni Legion Phone Duel 2, orijinalin manzara kullanımına odaklanması özelliğini koruyor. Ancak bir gamepad hissine yaklaştırmak için toplam sekiz sanal anahtar ekleyerek kontrolleri ikiye katlıyor. “Sekizli tetikleyici” dört ultrasonik omuz tuşu, iki arka ve iki ekran içi temas noktası içeriyor. Bunlar, 720Hz dokunmatik örnekleme hızı ile eşleştirilmiş. Bu özellik, ASUS ROG Phone 5 ve Nubia Red Magic 6’nın sunduğu yanıt ve doğruluk oranının iki katından fazla.

Lenovo, kurulumun yatay olarak tutulduğunda bir oyuncunun doğal tutuşuna uyacak şekilde tasarlandığını ve hız önemli olduğunda savaşta daha fazla eylem gerçekleştirmenize izin verdiğini söylüyor. Lenovo’nun cihazı, oyun odaklı rakiplerinin yanı sıra Qualcomm Snapdragon 888 kulübüne katılan en son cihaz. Ayrıca, ASUS ROG 5 ile eşleşen, ancak en son Nubia’nın 165Hz’sinin altında kalan orijinal Legion’un pürüzsüz 144Hz yenileme oranını da koruyor. 6,92 inç AMOLED full HD ekran ile ASUS ROG 5’ten biraz daha büyük. Aynı zamanda HDR 10+ özelliğini destekliyor.

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Legion, daha uzun süre oyun oynadığınız zamanlar için ikiz turbo fanlarla çalışan bir soğutma sistemi geliştirdi. Ayrıca telefonun işlemcisini ortaya yerleştirildi, böylece parmaklarınız yatay modda çok fazla ısı hissetmeyecek. Yeni telefon aynı zamanda daha hızlı 90W hızlı şarj ve iki USB-C bağlantı noktası ile birlikte 5.500mAh gücünde pile sahip olacak.

Yeni telefonun fiyatları, 16GB / 512GB model için 999 € ‘dan (1.185 $) başlarken, ekstra aksesuarsız 12GB / 256GB seçeneğinin fiyatı 799 € (948 $). Telefon, ilk olarak Nisan ayında Çin’de satışa sunulacak. Sonraki ay Asya Pasifik ve Avrupa’daki pazarlara yayılacak.

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