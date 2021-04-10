Telefon üreticileri oyun cihazlarından vazgeçmediler

Yeni Legion Phone Duel 2, orijinalin manzara kullanımına odaklanması özelliğini koruyor. Ancak bir gamepad hissine yaklaştırmak için toplam sekiz sanal anahtar ekleyerek kontrolleri ikiye katlıyor. “Sekizli tetikleyici” dört ultrasonik omuz tuşu, iki arka ve iki ekran içi temas noktası içeriyor. Bunlar, 720Hz dokunmatik örnekleme hızı ile eşleştirilmiş. Bu özellik, ASUS ROG Phone 5 ve Nubia Red Magic 6’nın sunduğu yanıt ve doğruluk oranının iki katından fazla.

Lenovo, kurulumun yatay olarak tutulduğunda bir oyuncunun doğal tutuşuna uyacak şekilde tasarlandığını ve hız önemli olduğunda savaşta daha fazla eylem gerçekleştirmenize izin verdiğini söylüyor. Lenovo’nun cihazı, oyun odaklı rakiplerinin yanı sıra Qualcomm Snapdragon 888 kulübüne katılan en son cihaz. Ayrıca, ASUS ROG 5 ile eşleşen, ancak en son Nubia’nın 165Hz’sinin altında kalan orijinal Legion’un pürüzsüz 144Hz yenileme oranını da koruyor. 6,92 inç AMOLED full HD ekran ile ASUS ROG 5’ten biraz daha büyük. Aynı zamanda HDR 10+ özelliğini destekliyor.