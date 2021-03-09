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Telefon üretimi neden yavaşladı?

09.03.2021 09:30 | Son Güncelleme:
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Telefon üretimi neden yavaşladı?

GPU ile mining yapılması, üst seviye çiplerin kullanıldığı bütün sektörleri etkiledi. Bu yüzden akıllı telefon üretimi de yavaşladı.

Hali hazırda global pazarda hizmet veren pek çok akıllı telefon üreticisi bulunuyor. Bu üreticilerin geneli yonga seti konusunda üçüncü firmaların kapısını aşındırıyorlar. Kendi yonga setini üretenler de bu iş için TSMC isimli şirketle işbirliği halindeler.

Dünya üzerinde 8nm altında çip üreten tesis sayısı hayli kısıtlı. Nitekim bu tesislerin başında da TSMC geliyor. Tayvanlı şirket, üst seviye çip üretiminde dünya ihtiyacının çok büyük bir bölümünü karşılıyor. Fakat son dönemde artan talep TSMC’nin işlerini de çıkmaza sokmuş durumda. Çünkü Tayvanlı firmanın tüm ihtiyacı karşılayacak bir üretim kapasitesi mevcut değil.
Üst seviye çip üretimi konusunda Apple’dan Nvidia’ya AMD’den Samsung’a kadar pek çok teknoloji devi ile işbirliği içerisinde olan TSMC, şu sıralar kapasitesini ağzına kadar doldurmuş durumda.

Bir yandan ekran kartları için GPU üreten firma, diğer yandan da akıllı telefonlarda kullanılacak yonga setlerini üretiyor. Hal böyle olunca stok tarafında sıkıntı yaşanması da kaçınılmaz bir hal alıyor.

Şu anda GPU tarafındaki yoğun talep, akıllı telefonlar için ayrılan kapasiteyi de aşmaya başladı. TSMC her ne kadar nVidia ve AMD’dinin ek üretim talebini reddetse de akıllı telefonlar için üretilen çiplerde de gecikmeler yaşanacak.

Bu durumun önümüzdeki süreçte akıllı telefonların üretimini daha da yavaşlatması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Samsung Nvidia
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