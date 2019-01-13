"Telefon ve tablet arkadaşınız olmasın"

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Telefon, tablet ve bilgisayar gibi elektronik cihazlar, yararlı olduğu kadar da tehlikelidir. Farkında olmadığınız her şeye 'evet' diyen bu cihazlar arkadaşınız olmasın." ifadelerini kullandı.

AÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Çomaklı, Eskişehir'deki Muzaffer Çil Anadolu Lisesi'ne ziyarette bulunarak, öğrencilerle sohbet etti.

Ders sırasında sınıfa giren Çomaklı, kendi yaşamından anekdotlarla, başarılı bir kariyerin basamakları konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Son sınıf öğrencilerine çocukluk anılarını anlatan Çomaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında sizin yaşlarınızdayken bilgisayar mühendisi olmak ve uzay bilimleri alanında çalışmalar yapabilmek istiyordum. Fakat matematiğim iyi değildi ve sosyal bilimler alanında maliye bölümünü okudum. Şu an işimi çok seviyor ve keyif alıyorum. Bu işe çıraklıktan yani asistanlıktan itibaren başladığım için mutluyum. Size naçizane tavsiyem, para için çalışmayın. Para elbette lazım ama mutluluk ve paylaşım daha önemli."