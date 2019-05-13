Telefona bakmak isterken buğday tarlasına uçtu

Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Kızılağaç sınırlarında meydana gelen kaza şans eseri kemsinin burnu bile kanamadan atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki S.Ç.’nin kullandığı 48 HS 381 plakalı otomobil, Kızılağaç yol kavşağına yaklaştığı sırada yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çarparak yaklaşık 50 metre ile sürüklendi ve ekin tarlasına devrildi.

Büyük şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlatan araç sürücüsü S.Ç., çalan telefonuna bakmak isterken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini dile getirdi



