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Telefona format atma: Cep telefonuna nasıl format atılır?

27.05.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Telefona format atma işlemlerinde Android ve iOS işletim sistemleri için farklı yöntemler kullanılır. Android telefonları sıfırlamak için gerekli ayarlar, telefonun kendi ayarlarında bulunurken iOS işletim sistemli telefonları bilgisayara bağlamak ve bilgisayar üzerinden sıfırlama işlemi yapmak gereklidir. Cep telefonuna nasıl format atılır?

Telefona format atma: Cep telefonuna nasıl format atılır?

İçindekiler

  • Cep Telefonuna Nasıl Format Atılır?
  • Android Telefona Format Atma Yöntemi Nedir?
  • iOS Telefona Format Atma Yöntemi Nedir?
  • Telefona Format Atarsak Ne Olur?

Telefona format atmak, eskisi kadar iyi çalışmayan telefonların işlevlerini daha sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi için yapılan bir resetleme işlemidir. Telefona atılan format sayesinde cihaza yük olan gereksiz dosyalar ve veriler telefondan silinir ve böylece telefon temizlenir. Telefonda yapılan kapsamlı temizlik nedeniyle kişisel dosyalar da format sonrasında kaybolmaktadır. Format atılacak telefondaki önemli dosyaların yedeklenmesi, bu nedenle önerilmektedir. Telefona format atarsak ne olur?

Cep Telefonuna Nasıl Format Atılır?

Cep telefonlarına format atmak için sistemin kendi ayarları kullanılabilir veya farklı bir şekilde format atılabilir. Cep telefonlarının ayarları kullanılarak atılan formatlar güç açıkken atılmaktadır. Bu şekilde atılan formatlarda telefona girmek gereklidir, telefon şifresi bilinmiyorsa sistem ayarlarından format atılamaz.

Telefona format atmanın bir diğer yolu da güç kapalıyken atılan formattır. Telefon şarj edilip ve telefona şifreyle girmenin gerek olmadığı 2. yöntemde telefonun kendi tuşları kullanılmaktadır. Android ve iOS telefona format atma işlemleri birbirinden farklıdır.

Android Telefona Format Atma Yöntemi Nedir?

Android telefona format atmak için öncelikle telefonun şifresi girilerek açılır. Daha sonra aşağıdaki işlemler uygulanır.

  • Telefondaki ayarlara girin.
  • Ayarlar menüsünün en altındaki sistem ayarları seçeneğine girin.
  • Sıfırla kısmına tıklayın.
  • Tüm verileri sil seçeneğine tıklayın.
  • Telefonun kapanıp yeniden açılmasını bekleyin.

Android telefonlarda telefonun markası ve modeline göre ayarlarda farklı yerlere girmek gerekebilir. Ancak fabrika ayarlarına döndürme ve sıfırlama olarak geçen format seçeneği telefonun ayarlar kısmında mutlaka bulunur.

iOS Telefona Format Atma Yöntemi Nedir?

iOS telefonlardaki format işlemi Android işletim sistemli telefonlardan biraz daha farklıdır. iOS telefonlarda bulunan fabrika ayarlarına döndürme seçeneğine erişmek için cihaz öncelikle bilgisayara bağlanmalıdır. iPhone telefonlar Mac veya diğer bilgisayarlara bağlanabilir. iOS, telefonlara format atmak için şu işlemleri yapmak gereklidir:

  • Cihazınızı bilgisayara bağlayın.
  • Ekranda çıkan yönlendirmelere onay verin ve telefonunuzun şifresini girin.
  • Bilgisayar, telefonu tanıdığında bilgisayardan telefonunuzu seçin.
  • Aygıta geri yükle seçeneğine tıklayın.
  • Telefonunuzu sıfırlamak için bilgisayar ekranında çıkan yönlendirmeleri takip edin.
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Telefona Format Atarsak Ne Olur?

Telefona format atıldığında cihaz resetlenir ve bazı dosyalar silinir. Temel olarak, aygıt ilk alındığı hale geri döner. Telefonda rehber, mailler, parolalar, videolar, mesajlar, görseller, ses dosyaları ve uygulamalar silinir, cihaz geçmişi temizlenir. Telefona format attıktan sonra wifi2ye bağlamak için şifreleri yeniden girmek gerekir. Telefonu kullanmak için gerekli olan uygulamalar, kişiler, mail adresleri vb bilgiler tekrar yüklenmelidir. Telefonlara format atıldığında cihaz daha geç ısınır, şarj dengesizlikleri düzelir ve telefon daha hızlı çalışır.

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