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Telefona su kaçtıysa ne yapmalı? Telefona su kaçtı sorunu ve çözümü

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
14.11.2024 18:48
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Günümüzde gerek iletişim kurmak gerek internete girmek gerekse çeşitli diğer birçok işlemin yapılabilmesi için akıllı cep telefonları kullanılmaktadır. Teknolojik cihazlar arasında bulunan bu telefonların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için bazı risklerden kaçınılması gerekmektedir. Bu risklerden biri su ile temastır. Yağmur ya da çeşitli nedenlerden kaynaklı mobil cihazların içine su kaçabilmektedir. Peki, telefona su kaçtıysa ne yapmalı?

Telefona su kaçtıysa ne yapmalı? Telefona su kaçtı sorunu ve çözümü

Mobil cihazlar insan hayatı için son derece önemlidir. Pek çok işlem bu cihazlar aracılığı ile gerçekleşmektedir. Her teknolojik cihazda olduğu gibi akıllı cep telefonlarının da bazı tehlikelerden korunması gerekebilmektedir. Bu tür cihazlar su ile temas ettiğinde kısa devre yapabilir ve çalışmayabilir. Pek çok kullanıcı böyle bir durumla karşılaştığında "telefona su kaçtı nasıl düzelir?" konusu üzerine yoğunlaşabilir. İçine su giren mobil cihazları kurtarmak için çeşitli metotlardan faydalanılır.

Telefona su kaçtıysa ne yapmalı?

İletişim için yaygın olarak kullanılan cihazlardan biri mobil cihazlardır. İş yerinde, dışarıda, evde kısacası her yerde elden düşmeyen bu cihazlarda beklenmedik bir anda birtakım sorunlarla karşılaşılabilinmektedir. Bu sorunlardan biri telefona su kaçtı sorunudur. Günümüzde bazı akıllı cep telefonları suya dayanıklı olarak üretildiği için bu cihazlarda herhangi bir problem yaşanmamaktadır. Ancak suya dayanıklılık özelliği bulunmayan mobil cihazlar su ile temas ettiğinde ciddi sorunlar ortaya çıkabilmektedir.

Telefona su kaçtı sorunu, birçok kullanıcı için panik edici bir durumdur. Böyle bir durumda öncelikle sakin kalınmalı ve vakit kaybetmeden müdahale edilmelidir. Telefon ekranının içine su kaçtı problemi yaygın olarak görülen problemlerden biridir. Ayrıca telefona su kaçtı ama çalışıyor konusu da ayrı bir öneme sahiptir. Mobil cihazınız su ile temas edip çalışsa dahi bu durum cihaz içinin su dolmadığı anlamına gelmemektedir. Bu yüzden içine su giren telefonun ilk olarak kapatılması önemlidir.

Telefona su kaçtı sorunu ve çözümü

Mobil cihaz kullanan kişilerin karşılaştığı sorunlardan biri cihazlarının içine su girmesidir. Bu su ile temas durumu yağmur yağarken olabileceği gibi herhangi bir sıvının yanlışlıkla dökülmesi ile de olabilmektedir. Bunun yanı sıra cep telefonlarını tuvalete ya da su birikintisi içine düşürenlerin sayısı da epey fazladır. Telefona su kaçtı açılmıyor sorunu ile karşı karşıya kalan kullanıcıların ilk olarak paniklememesi önemlidir. Özellikle temiz su dışında içecek tarzında bir sıvı döküldüyse cihaz daha fazla hasar alabilir. Telefona su kaçtı çözümü için yapılması gereken birkaç basit uygulama bulunmaktadır. Mobil cihazlarına su kaçan kullanıcıların bu durum karşısında izlemesi gereken adımlar şöyledir:

  • Öncelikli olarak su ile temas eden mobil cihaza takılı kulaklık gibi bir aksesuar varsa bu aksesuarları çıkarmanız gerekir.
  • Ardından cihazı herhangi bir kısa devre sorununa karşı kapatınız.
  • Eğer akıllı cep telefonunuzun pil kısmı çıkarılıyorsa pili çıkarınız.
  • Sonrasında SIM kartı ve varsa hafıza kartını da en hızlı şekilde cihaz içinden alınız.
  • Önemli bileşenleri çıkardıktan sonra kuru bir bez ile cihazı kurulayınız.
  • Mobil cihazın iç kısmının da kuruması için pirinç dolu bir kap içine koyup en az 1 gün bekletiniz.
  • Tüm bu işlemlere rağmen akıllı cep telefonunuz açılmazsa cihazınızın modeline yönelik hizmet veren bir teknik servisten yardım alınız.
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