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Telefoncu, kuyumcu, AVM, ATM... Hepsini tek tek gezdi, en son elinde kartla yakalandı

15.12.2021 01:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Söke ilçesinde girdiği bir evden kredi kartı çalan A.Y., cep telefonu ve altın alıp alışveriş yaptı. Ardından ATM'ye giderek karttan 1800 TL çeken A.Y., alışveriş yapmak için girdiği bir başka iş yerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Telefoncu, kuyumcu, AVM, ATM... Hepsini tek tek gezdi, en son elinde kartla yakalandı

Söke ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan U.D., evine hırsız girmesi üzerine durumu polise bildirdi.

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TELEFONCU, KUYUMCU, AVM VE ATM...

U.D.'nin, evine giren hırsızın kredi kartını çaldığını söylemesinin ardından polis ekipleri kartı takibe aldı. Yapılan çalışma kapsamında, polis ekipleri kredi kartını çalan şüphelinin Efeler ilçesinde cep telefonu, kuyumcudan tam altın ve bir alışveriş merkezinden alışveriş yaptığını tespit etti. Polis, teknik takibe aldığı şüphelinin bir ATM'den 1800 TL çektiğini belirledi.

BİR ALIŞVERİŞ DAHA YAPACAKKEN YAKALANDI

Para çektikten sonra bir iş yerine alışveriş yapmak için giren şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polisin yaptığı incelemede isminin A.Y. olduğu öğrenilen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın kredi kartı
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