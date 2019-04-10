Telefonda dolandırıcılık şüphelilerinin Samsun'da yakalanması

Muğla'da, kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı iki kardeşi 150 bin lira, 70 bilezik, 60 çeyrek ve 100 cumhuriyet altını alarak dolandırdıkları iddiasıyla Samsun'da yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki bir otele düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Umut S. ve kardeşi Mehmet S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, SEGBİS aracılığıyla bağlandıkları Muğla'daki nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Muğla'da yaşayan Ö.B. (82) ile kardeşi G.B'yi (94) telefonla arayan zanlılar, kendilerini polis olarak tanıtmış, iki kardeş, terör örgütlerinin adlarına kredi kartı çıkartıp örgüt adına alışveriş yaptıklarını öne süren ve evin önüne gelen şüphelilere, ilk etapta 100 bin lira parayı torba içinde teslim etmişti.

Daha sonra, sözde operasyonun sağlıklı devam etmesi gerektiğini iddia eden zanlılar, yaşlı kardeşlerin banka hesaplarında bulunan 50 bin lira ile 70 bilezik, 60 çeyrek ve 100 cumhuriyet altınını istemişti. Şüpheliler söz konusu para ve altını, mağdurların evlerinin önüne gelip almıştı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince tespit edilen iki zanlı, dün Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki bir otele düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

