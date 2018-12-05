HABER

Telefonda 'Emniyet müdürüyüm' diyen dolandırıcı suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 16:15 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, telefonda kendisini 'emniyet müdürü' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapmaya çalışan Davut K., polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Telefonda 'Emniyet müdürüyüm' diyen dolandırıcı suçüstü yakalandı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, telefonda kendisini 'emniyet müdürü' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapmaya çalışan Davut K., polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Davut K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ona yardım eden Murat Y. ise aranıyor.
Saray Mahallesi'nde oturan B.P.'yi dün sabah saatlerinde telefonla arayan kişi, kendisini 'Emniyet müdürüyüm' diye tanıttı. Dolandırıcı, B.P.'ye babasının kimlik bilgilerinin kuyumcu soygununda geçtiğini, evlerindeki ziynet eşyalarını kısa süreliğine alacaklarını ve suçsuz oldukları ortaya çıkınca geri vereceklerini söyledi. Dolandırıcının "Biraz sonra kapıya bir polis memuru gelecek. 'Parola vatan' deyince kapıyı açarsın" demesinden şüphelenen B.P., polise haber verdi.
İhbar üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, B.P.'nin evinde önlem alarak, dolandırıcıyı beklemeye başladı. Bir süre sonra eve gelen dolandırıcı, polis ekiplerince yakalandı. Dolandırıcının Davut K. olduğu belirlendi. Bu sırada dışarıda 07 MBF 20 plakalı otomobilde gözcülük yaptığı saptanan Murat Y.'nin ise olay yerinden kaçtığı anlaşıldı.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Davut K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Murat Y.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER2030'dan geldim' demişti, bu defa tarih verdi2030'dan geldim' demişti, bu defa tarih verdi
İş adamına cinayeti azmettirmekten 24 yıl hapisİş adamına cinayeti azmettirmekten 24 yıl hapis
Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Kara Kuvvetleri Komutanını kabul etti Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Kara Kuvvetleri Komutanını kabul etti 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

"Para ve maliye politikasında sıkı duruşa devam edilecek"

"Para ve maliye politikasında sıkı duruşa devam edilecek"

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Sarallar organize suç örgütüne operasyon!

Sarallar organize suç örgütüne operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parkta dehşet! Eski sevgilisini bir erkekle yakalayınca...

Parkta dehşet! Eski sevgilisini bir erkekle yakalayınca...

Dolmuşta feci ölüm!

Dolmuşta feci ölüm!

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

Diyarbakır'da anne ile kızı apartman dairesinde bacaklarından vuruldu

Diyarbakır'da yaşandı! Anne ile kızı aynı anda...

Nasıl olur? Kocaeli'nde pembe renkli martı şaşkınlığı!

Nasıl olur? Kocaeli'nde pembe renkli martı şaşkınlığı!

Uçuş öncesi panik yaratan mesajdan aşk üçgeni çıktı!

Uçuş öncesi panik yaratan mesajdan aşk üçgeni çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.