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Telefonda eşinin mesajlarını görünce hastaneye gidip, cinayeti işlemiş

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 14:28 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, geçirdiği kaza nedeniyle hastaneye kaldırılan Harun Güler'i (31) röntgen odasında bıçaklayarak öldüren Serdar A.

Telefonda eşinin mesajlarını görünce hastaneye gidip, cinayeti işlemiş

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, geçirdiği kaza nedeniyle hastaneye kaldırılan Harun Güler'i (31) röntgen odasında bıçaklayarak öldüren Serdar A. (28), polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Serdar A.'nın, Güler'i, cep telefonunda eşi Tuğba A. ile mesajlaştığını gördüğü için öldürdüğü ortaya çıktı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Eskişehir Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Farklı hastanede kantin işleten Harun Güler, geçirdiği motosiklet kazasında hafif yaralandı. Harun Güler'in yanında çalıştığı belirtilen Tuğba A.'nın (27) eşi Serdar A., tesadüfen gördüğü yaralı Güler'e yardım etmek istedi. Harun Güler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne götürülürken, kaza yerinde düşürdüğü cep telefonunu Serdar A. buldu.
Serdar A., iddiaya göre, kazayı yakınlarına bildirmek için cep telefonuna baktığında Harun Güler'in, eşi Tuğba A. ile mesajlaştığını gördü. Serdar A., daha sonra eşi Tuğba A.'yı alıp, evlerine götürdü. Serdar A.'nın burada dövmeye başladığı Tuğba A., pencereden atlayarak, kaçtı.
Serdar A., bir süre sonra evden ekmek bıçağını alıp, Eskişehir Devlet Hastanesi'ne gitti. Harun Güler'in röntgen odasında olduğunu öğrenen Serdar A., içeri girdi. Üzerindeki ekmek bıçağını çıkaran Serdar A., Harun Güler'i 10 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Harun Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Hastane polisi ve özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanan 1 çocuk babası Serdar A., gözaltına alındı. Serdar A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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