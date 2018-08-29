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Telefonda eşinin mesajlarını görünce hastaneye gidip, cinayeti işlemiş (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 17:09 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Eskişehir'de eşi ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Harun Güler'i, Devlet Hastanesi röntgen odasında bıçaklayarak öldüren Serdar A., sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Telefonda eşinin mesajlarını görünce hastaneye gidip, cinayeti işlemiş (2)

TUTUKLANDI
Eskişehir'de eşi ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Harun Güler'i, Devlet Hastanesi röntgen odasında bıçaklayarak öldüren Serdar A., sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Serdar A., Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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Telefonda eşinin mesajlarını görünce hastaneye gidip, cinayeti işlemiş (2)Telefonda eşinin mesajlarını görünce hastaneye gidip, cinayeti işlemiş (2)

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