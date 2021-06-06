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Telefonda Gözlerinizi Sınavdan Geçirme Olanağı

06.06.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazıları göz doktoruna gitmeyi erteleyebilir fakat bir şirket hastalara bir akıllı telefonla evlerinde kendi gözlerini sınavdan geçirme olanağı sunuyor

Bazıları göz doktoruna gitmeyi erteleyebilir fakat bir şirket hastalara bir akıllı telefonla evlerinde kendi gözlerini sınavdan geçirme olanağı sunuyor.

Salgın nedeniyle dünya genelindeki insanlar doktorlara gitme konusunda zorluklar yaşadı.

Bir şirket, EyeQue hastalara evlerinde göz doktoru olmalarına imkan sağlıyor.

EyeQue’dan Phoebe Yu, “Akıllı telefonunuzda yapabileceğiniz düşük bütçeli, ulaşılabilir ve doğru göz testlerine odaklandık” diyor.

EyeQue’nun VisionCheck 2 aygıtı, miyop, hipermetrop ve astiğmat göz sınavlarını yönetmek için akıllı telefonla çalışıyor.

Yu, “VisionCheck 2 birim üçüncü kuşak refraktometremiz. İnternetten gözlük sipariş etmeniz için doğru veriye ulaşmanızı sağlıyor” diyor.

Bir dizi testte kullanıcılara uzakta çeşitli açılardaki iki çizgi gösteriliyor ve VisionCheck 2 aygıtını kullanarak, örtüşene kadar onları hizaya getiriyorlar.

Yu, “Bu MIT temelli bir teknolojiye dayanıyor. Bu özel olarak EyeQue’ya ruhsatlandı. Test temel olarak ışığın uzantılarını gözünüze düşürüyor ve sizin net görmeniz için ne kadar güce ihtiyacınız olduğunu hesaplıyabiliyoruz”ifadelerini kullanıyor.

Phoebe Yu, EyeQue’da pazarlama direktörü.

Yu, VisionCheck 2’nin amacının tamamen doktorun yerini almak olmdığını söylüyor.

Bununla birlikte Yu,“Fakat yeni gözlükler için numaralarınızı yenilemek gerekirse bizim ürünümüz bu ihtiyacınızı karşılayacak” diyor.

Salgınla birlikte seyahatin kısıtlanması nedeniyle şirketin işlerinde artış olmuş.

Yu, İnsanların genel olarak daha fazla evde çözüm arayışlarına girdiğini belirtiyor ve gelişmekte olan dünya için daha fazla çıkarımların olduğunu da söylüyor.

Yun, “Klasik anlamda göz bakımına erişemeyenler için, doktoru olmayanlar, gitmesi gereken yere gidemeyenler için bizimkisi gibi düşük maliyetli çözümler gerçekten insanların hayatlarını değiştirebilir” diyor.

Salgın etkisini sürdürürken, evdeki bu göz sınavı görme duyusuna daha kişisel bir yaklaşma olanağı sunuyor.

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