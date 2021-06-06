Telefonda Gözlerinizi Sınavdan Geçirme Olanağı

Yu, “Bu MIT temelli bir teknolojiye dayanıyor. Bu özel olarak EyeQue’ya ruhsatlandı. Test temel olarak ışığın uzantılarını gözünüze düşürüyor ve sizin net görmeniz için ne kadar güce ihtiyacınız olduğunu hesaplıyabiliyoruz”ifadelerini kullanıyor.

Bir dizi testte kullanıcılara uzakta çeşitli açılardaki iki çizgi gösteriliyor ve VisionCheck 2 aygıtını kullanarak, örtüşene kadar onları hizaya getiriyorlar.

EyeQue’nun VisionCheck 2 aygıtı, miyop, hipermetrop ve astiğmat göz sınavlarını yönetmek için akıllı telefonla çalışıyor.

Bazıları göz doktoruna gitmeyi erteleyebilir fakat bir şirket hastalara bir akıllı telefonla evlerinde kendi gözlerini sınavdan geçirme olanağı sunuyor.

Phoebe Yu, EyeQue’da pazarlama direktörü.

Yu, VisionCheck 2’nin amacının tamamen doktorun yerini almak olmdığını söylüyor.

Bununla birlikte Yu,“Fakat yeni gözlükler için numaralarınızı yenilemek gerekirse bizim ürünümüz bu ihtiyacınızı karşılayacak” diyor.

Salgınla birlikte seyahatin kısıtlanması nedeniyle şirketin işlerinde artış olmuş.

Yu, İnsanların genel olarak daha fazla evde çözüm arayışlarına girdiğini belirtiyor ve gelişmekte olan dünya için daha fazla çıkarımların olduğunu da söylüyor.

Yun, “Klasik anlamda göz bakımına erişemeyenler için, doktoru olmayanlar, gitmesi gereken yere gidemeyenler için bizimkisi gibi düşük maliyetli çözümler gerçekten insanların hayatlarını değiştirebilir” diyor.

Salgın etkisini sürdürürken, evdeki bu göz sınavı görme duyusuna daha kişisel bir yaklaşma olanağı sunuyor.

