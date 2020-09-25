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  4. Telefonda ‘icra müdürüyüm’ diyerek 20 bin TL dolandırdı

Telefonda ‘icra müdürüyüm’ diyerek 20 bin TL dolandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 12:48 | Son Güncelleme

Kastamonu’da kendisini telefonda adliye personeli ya da icra müdürü olarak tanıtan şahıs, telefon satma bahanesiyle bir esnafı 20 bin TL dolandırdı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da kendisini adliye personeli ya da icra müdürü olarak tanıtan telefon dolandırıcısı, özellikle esnafları arayarak “Iphone telefon hediye geldi, kullanmak istemiyorum, siz bana parasını verin ben size telefonu gönderiyorum” diyerek para talep etti.

Kastamonu’da kendisini telefonda adliye personeli ya da icra müdürü olarak tanıtan şahıs, telefon satma bahanesiyle bir esnafı 20 bin TL dolandırdı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da kendisini adliye personeli ya da icra müdürü olarak tanıtan telefon dolandırıcısı, özellikle esnafları arayarak “Iphone telefon hediye geldi, kullanmak istemiyorum, siz bana parasını verin ben size telefonu gönderiyorum” diyerek para talep etti. Buna inanan bir esnaf, telefon dolandırıcısına 20 bin TL gönderdi. Bir süre sonra telefon gelmeyince dolandırıldığını anlayan esnaf, karakola giderek şikayetçi oldu.
Yaşanan bu olay üzerine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, “İlimizde kendini adliye personeli ya da icra müdürü olarak tanıtan şahısların esnafları arayarak İphone telefon hediye geldi, kullanmak istemiyorum, siz bana parasını verin ben size telefonu gönderiyorum” diye dolandırmaya çalıştığı, bunlara kesinlikle itibar edilmemesi, böyle bir telefon alan kişilerin ise en yakın karakola giderek şikayetçi olmaları istendi.
Emniyet yetkilileri, telefon dolandırıcılığı konusunda vatandaşların daha duyarlı olmalarını istedi.

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