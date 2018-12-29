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Telefonda müdürün sesini duyan veliler, şaşkınlık yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 12:14 | Son Güncelleme

MUĞLA İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim-öğretim sürecinin yapıcı ve çözüm odaklı yönetilmesine katkı sağlamak amacıyla 'Muğla Öğretmeniyle ve Velisiyle Görüşüyor' projesi başlatıldı.

Telefonda müdürün sesini duyan veliler, şaşkınlık yaşıyor

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim-öğretim sürecinin yapıcı ve çözüm odaklı yönetilmesine katkı sağlamak amacıyla 'Muğla Öğretmeniyle ve Velisiyle Görüşüyor' projesi başlatıldı. Velileri cep telefonuyla arayan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, kendisini tanıttıktan sonra, 'Çocuğunuzun bir sıkıntısı var mı?', 'Öğretmeninizden memnun musunuz?', 'Okulunuzda eksik bulunuyor mu?' sorularını yöneltiyor. Telefonun ucundaki veliler ise bir süre şaşkınlık yaşadıktan sonra, Töre'ye ilgisinden dolayı teşekkür ediyor.
Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk ve ortaöğretim okullarındaki öğrencilerin eğitim- öğretim süresince karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi, mevcut durumlarına ait memnuniyet düzeylerinden haberdar olunup çözüm üretilmesi ve faydalı uygulamaların eğitim ortamlarına uyarlanması hedefiyle 'Muğla Öğretmeniyle ve Velisiyle Görüşüyor' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri tarafından web tabanlı yazılım programıyla uygulama oluşturuldu. Hazırlanan uygulamaya giriş yapılabilmesi adına proje kapsamındaki tüm yöneticilere kullanıcı adıyla birlikte bir şifre verilmesi ve her kullanıcının görevi, unvanı ve görev yerine göre yetkilendirilmesi sağlandı. Görüşmelerin online platforma kaydının yapılması ile okul, ilçe ve il düzeyinde şikayet ve memnuniyet düzeyleri hakkında bilgi sahibi olunacak, bu sayede müdahale alanları belirlenerek doğru ve etkin politikalar hayata geçirilecek.
Veliler ve öğretmenler ile görüşmeye başladıklarını belirten Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, şunları söyledi:
"Muğla geniş bir alana sahip ilimiz. Okullarda yaşanılan sorunların hızlı bir şekilde tespit edilip çözülmesi amacıyla böyle bir proje başlattık. Projemiz öğrencilerimizin eğitim-öğretim süresince karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi, mevcut durumlarına ait memnuniyet düzeylerinden haberdar olunup çözüm yolları üretilmesi ve iyi uygulamaların eğitim ortamlarına uyarlanması amacıyla hem öğrenci velileriyle hem de öğretmenlerle telefon görüşmesi yapılarak online bir portala veri girişi yapılması esasına dayalıdır. Ayrıca, ilimizde Müdürlüğümüze bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerimizin daha iyi ortamlarda yetişmesinin sağlanması, çalışanların moral ve motivasyonunun artırılması, öğretmen ve veli ile iletişimlerinin sağlanması da planlanmaktadır."
152 BİN 570 ÖĞRENCİ VELİSİ İLE GÖRÜŞÜLECEK
İl Müdürü Töre, uygulanacak proje kapsamında 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar 152 bin 570 öğrenci velisi ve 13 bin 93 öğretmen ile bire bir telefon görüşmesi yapılacağını, veli ve öğretmen gözünden sorun ve memnuniyet alanlarının belirleneceğini, projede kendisinin yanı sıra 3 müdür yardımcısı, 13 ilçe müdürü, 43 şube müdürü ve 800 okul müdürünün telefonla arama yapmaya başladığını söyledi. Töre, "Projemiz aynı zamanda Bakanlığımızın '2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde belirlenen okul ve il bazında veriye dayalı yönetim, insan kaynağının verimli kullanılması, okul ve kurumlarımızın hizmet kalitesinin arttırılması ve okullar arası başarı farkının azaltılarak okulların niteliğinin artırılması hedeflerine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, cep telefonuyla aradığı velilere kendisini tanıttı. Töre şaşkınlık yaşayan veliler ile bir süre sohbet ettikten sonra, 'Çocuğunuzun bir sıkıntısı var mı?', 'Öğretmenizden memnun musunuz?', 'Okulunuzda eksik bulunuyor mu?' 'Sizin için yapmak istediğimiz herhangi bir şey var mı?' sorularını yöneltti. Telefonun ucundaki veliler ise bir süre şaşkınlık yaşadıktan sonra, büyük memnuniyet duyduklarını belirterek ilgisinden dolayı Töre'ye teşekkür etti.

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Telefonda müdürün sesini duyan veliler, şaşkınlık yaşıyorTelefonda müdürün sesini duyan veliler, şaşkınlık yaşıyorTelefonda müdürün sesini duyan veliler, şaşkınlık yaşıyor

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