HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. "Telefonda oyun oynamayı seviyorum ama telefonum çok ısınıyor." diyenler için en kullanışlı telefon soğutucuları

"Telefonda oyun oynamayı seviyorum ama telefonum çok ısınıyor." diyenler için en kullanışlı telefon soğutucuları

30.09.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cep telefonlarında oyun oynarken ısınma problemiyle karşılaşılabiliyor. Bu durum, telefonun bataryasına zarar verip aynı zamanda performansını düşürüyor. Isınma problemini önlemek için üretilen soğutucu fanlar, son zamanlarda en çok araştırılan ürünlerden biri. Eğer cep telefonunuzu kullanırken ısınma problemi yaşıyorsanız sizler için seçtiğimiz ürünlere göz atabilirsiniz.

"Telefonda oyun oynamayı seviyorum ama telefonum çok ısınıyor." diyenler için en kullanışlı telefon soğutucuları

Cep telefonunuzda oyun oynarken telefonunuzun çok fazla ısındığını fark edebilirsiniz. Bu durum, telefonun performansını olumsuz şekilde etkilediği gibi oyun performansınızı da düşürür. Bu sorunu yaşamamanız adına sizler için en kullanışlı telefon soğutucularını bir araya getirdik. Gelin, birbirinden kaliteli telefon soğutucuları birlikte inceleyelim.

1. Pratik ve etkili bir çözüm: MEMO DL05 Cep Telefon Soğutma Fanı Radyatör Soğutucu

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Cep telefonlarının ısınan arka yüzünü soğutmak için üretilen MEMO DL05 Cep Telefon Soğutma Fanı Radyatör Soğutucu, beğenilen ürünlerden biri. Üstün performans sunan cihaz, telefonu tutarken sizi rahatsız etmez. 7500 RPM hızında dönen DC motoruyla hızlı bir soğutma oluşturur. Bunun yanı sıra üzerinde yer alan LED ekran ise telefon sıcaklığını gösterir.

Ürünü İncele

2. Eşit soğutma yapan: Kamardey Kablosuz Şarjlı Telefon Sessiz Soğutma Fanı Radyatör Soğutucu iOS Android Pubg Gaming

Kamardey Kablosuz Şarjlı Telefon Sessiz Soğutma Fanı Radyatör Soğutucu iOS Android Pubg Gaming, cep telefonu soğutucuları arasında dikkat çeken ürünlerden. Ayarlanabilir paneli sayesinde ürün, farklı boyutlardaki cep telefonları ile uyumlu olarak çalışır. Hızlı soğutma özelliğiyle cep telefonunun istenilen sıcaklığa ulaşmasını sağlar. Taşınabilir olmasıyla kolay kullanılan cihaz, 400 mAh bataryayla üretilmiş.

Ürünü İncele

3. RGB aydınlatması ile çok şık: MEMO DL06 RGB Led Cep Telefon Soğutma Fanı Radyatör Soğutucu

MEMO DL06 RGB Led Cep Telefon Soğutma Fanı Radyatör Soğutucu, kaliteli RGB aydınlatması sayesinde benzerlerinden ayrılan modellerden biri. Telefon tutuşunuzu etkilemeden etkin bir soğutma sunan ürün, sessiz çalışmasıyla öne çıkıyor. Modelin 7500 RPM devirle dönen pervanesi, hava geçişini hızlandırıyor. Böylece cep telefonunuz soğuyup verimli ve etkili bir şekilde çalışıyor.

Ürünü İncele

4. Cep telefonunuzun performansını da arttıracak: Zibo Telefon Soğutma Fanı Cep Telefonu Radyatör Soğutucu Oyun Hızlandırıcı

Her işlemcisi olan cihaz gibi cep telefonları da ısındıkça performans kaybı yaşar. Bunu önlemek için üretilen Zibo Telefon Soğutma Fanı Cep Telefonu Radyatör Soğutucu Oyun Hızlandırıcı, cep telefonunun arka yüzünden hava akımı geçirerek soğumasına yardımcı olur. Oyun oynarken yüksek performans gösterip ısınan cep telefonunuz için bu soğutma fanı tercih edilebilir.

Ürünü İncele

5. Çift fan teknolojisi: iFCOW Telefon Soğutucu, Yarı İletken Soğutma Fanı Telefon Oyunu Canlı Yayın 4-6,5 inç Cep Telefonları için

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Fazla ısınan cep telefonları için üretilen iFCOW Telefon Soğutucu, Yarı İletken Soğutma Fanı Telefon Oyunu Canlı Yayın 4-6,5 inç Cep Telefonları için; yedi bıçaklı iki adet fana sahip. Hızlı bir şekilde çalışan cihaz; ses çıkarmaması sayesinde oyun oynarken, film izlerken veya müzik dinlerken rahatlıkla kullanılabilir. 4-6,5 inç arası cep telefonları için uygun olan ürün, hafif olduğu için kolaylıkla taşınabilir.

Ürünü İncele

6. Yüksek hızlı fan teknolojisi: ZOİNCO Iceage Telefon Soğutucu Fan - Yarı İletken Hızlı Soğutucu Radyatör - Pubg - Free Fire IceAge

ZOİNCO Iceage Telefon Soğutucu Fan - Yarı İletken Hızlı Soğutucu Radyatör - Pubg - Free Fire IceAge, sahip olduğu özellikler sayesinde oyun performansınızı tamamen değiştirir. Anında soğutma sağlayan cihaz, hızlı çalışan fanları aracılığıyla sıcak havayı çabuk şekilde dağıtır. Aynı zamanda sessiz çalışma özelliği sayesinde sizi rahatsız etmez. Üzerinde ısı sensörü yer alan ürün, kaliteli soğutuculardan biri.

Ürünü İncele

7. Profesyonel çalışan soğutucu arayanlar için: Black Shark FunCooler 3Pro Cep Telefonu Soğutucu Fan

Black Shark FunCooler 3Pro Cep Telefonu Soğutucu Fan, üstün özellikleriyle dikkat çeken telefon soğutuculardan biri. Hızlı soğutma ve maksimum performans özelliğiyle sıcaklığı 30 santigrat dereceye kadar düşürür. Soğutma verimliliğini kendinden önceki modellere göre %70 arttırarak mükemmel bir performans sunar. Üst ve alt kısımlardan hava çıkışı sağlayan ürün, bu sayede ellerinize sıcak hava gelmesini önler.

Ürünü İncele

8. Telefonu hızlıca soğutmak isteyenler için: EN SİGA Şarjlı Telefon Soğutma Fanı Braketi ve Radyatör Soğutma

EN SİGA Şarjlı Telefon Soğutma Fanı Braketi ve Radyatör Soğutma, güçlü ısı dağılımı ile türbin egzoz fan teknolojisiyle üretilmiş. Sessiz çalışması için DC motor kullanılan ürün, sesli sohbete müdahale etmez. Üzerinde yer alan dokuz kanatlı fan aracılığıyla hızlı ve etkili bir soğutma sağlar. Oldukça küçük ve kullanışlı şekilde tasarlanarak ergonomik yapısıyla benzerlerinden ayrılır.

Ürünü İncele

9. Yenilikçi tasarımıyla: Black Shark Manyetik Soğutucu Cep Telefonu Soğutucu Fan

Mıknatıslı yapısıyla özgün bir tasarıma sahip Black Shark Manyetik Soğutucu Cep Telefonu Soğutucu Fan, üzerindeki manyetik fan sayesinde telefona zarar vermez. Çizik oluşturmadan kolay bir şekilde montajlanabilir. 7200 devirle çalışan fan, hızlı biçimde telefonun sıcaklığını 23 dereceye kadar düşürür. Üzerinde yer alan soğutma dişlileri ve termal silika jel pad sayesinde etkili performans sunar.

Ürünü İncele

10. Hızlı ve güvenilir soğutma imkânı: Kamardey USB Telefon Sessiz Soğutma Fanı Radyatör Soğutucu iOS Android Pubg Gaming

Kamardey USB Telefon Sessiz Soğutma Fanı Radyatör Soğutucu iOS Android Pubg Gaming, telefonunuzun sıcaklığını hızlı bir şekilde düşüren en iyi ürünlerden. İyi kalitedeki malzeme kullanılarak üretilen fan, uzun ömürlü ve etkili bir kullanım sağlar. Yüksek ısı nedeniyle oluşacak pil hasarının ve performans kaybının önüne geçer. Böylece ürün, kolay bir şekilde telefonunuzu soğutur.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir dönem iPhone'ların olmazsa olmazıydı! Kötü haberBir dönem iPhone'ların olmazsa olmazıydı! Kötü haber
Nişantaşı'nda genç kadınların kavgası olay oldu! Nişantaşı'nda genç kadınların kavgası olay oldu!
Başına talih kuşu kondu, tarlasından petrol çıktı: 50 milyon dolar teklif edildiBaşına talih kuşu kondu, tarlasından petrol çıktı: 50 milyon dolar teklif edildi
Anahtar Kelimeler:
mini soğutucu soğutucu soğutucu fan telefon soğutucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

iPhone kullanıcıları buraya! Telefonunuzu koruyacak ve daha kullanışlı hale getirecek

iPhone kullanıcıları buraya! Telefonunuzu koruyacak ve daha kullanışlı hale getirecek

Çanta âşıkları hayran kalacak! Dünyaca ünlü markaların 3000 TL üzeri lüks çantaları

Çanta âşıkları hayran kalacak! Dünyaca ünlü markaların 3000 TL üzeri lüks çantaları

Yüksek performanslı, bütçe dostu bir telefon arıyorsanız bu telefonlara bakmadan geçmeyin

Yüksek performanslı, bütçe dostu bir telefon arıyorsanız bu telefonlara bakmadan geçmeyin

Şıklığı ve kompakt tasarımıyla evinizin havasını değiştirecek zigon sehpalar

Şıklığı ve kompakt tasarımıyla evinizin havasını değiştirecek zigon sehpalar

Görür görmez "Bunu almalıyım" diyeceğiniz çok sevilen TikTok ürünleri

Görür görmez "Bunu almalıyım" diyeceğiniz çok sevilen TikTok ürünleri

Bilgisayarınızın depolamasını yükseltmenizi sağlayacak en iyi dâhilî harddiskler

Bilgisayarınızın depolamasını yükseltmenizi sağlayacak en iyi dâhilî harddiskler

Tümünü Gör
Bilgisayarınızın depolamasını yükseltmenizi sağlayacak en iyi dâhilî harddiskler

Bilgisayarınızın depolamasını yükseltmenizi sağlayacak en iyi dâhilî harddiskler

Voleybol oynarken güvenli ve konforlu hissetmek isteyenler için dizlik modelleri

Voleybol oynarken güvenli ve konforlu hissetmek isteyenler için dizlik modelleri

Kayak tatili düşlüyorsanız ellerinizi soğuktan koruyacak en iyi kayak eldivenlerini keşfedin

Kayak tatili düşlüyorsanız ellerinizi soğuktan koruyacak en iyi kayak eldivenlerini keşfedin

Telefonunuzun ısınma problemini ortadan kaldıracak en iyi telefon soğutucular

Telefonunuzun ısınma problemini ortadan kaldıracak en iyi telefon soğutucular

Her evde mutlaka olmalı! Geniş kullanım alanına sahip çok işinize yarayacak sıcak hava tabancaları

Her evde mutlaka olmalı! Geniş kullanım alanına sahip çok işinize yarayacak sıcak hava tabancaları

Kamp, doğa yürüyüşü gibi aktivitelerde çok işe yarayan en kaliteli telsiz modelleri

Kamp, doğa yürüyüşü gibi aktivitelerde çok işe yarayan en kaliteli telsiz modelleri

Tümünü Gör
Kamp, doğa yürüyüşü gibi aktivitelerde çok işe yarayan en kaliteli telsiz modelleri

Kamp, doğa yürüyüşü gibi aktivitelerde çok işe yarayan en kaliteli telsiz modelleri

Herkeste olmalı! Sizi ortamların yıldızı yapacak en havalı deri ceket modelleri

Herkeste olmalı! Sizi ortamların yıldızı yapacak en havalı deri ceket modelleri

TikTok'ta beğeni rekorları kırıyor! Aldığınıza pişman olmayacaksınız

TikTok'ta beğeni rekorları kırıyor! Aldığınıza pişman olmayacaksınız

Oyuncuların kombinleri çok beğenilmişti! Zeytin Ağacı dizisinde gördüğümüz o kıyafetlere alternatifler

Oyuncuların kombinleri çok beğenilmişti! Zeytin Ağacı dizisinde gördüğümüz o kıyafetlere alternatifler

Seyir keyfinizi ikiye katlayacak! Kusursuz ses ve görüntü kalitesiyle öne çıkan LG televizyonlar

Seyir keyfinizi ikiye katlayacak! Kusursuz ses ve görüntü kalitesiyle öne çıkan LG televizyonlar

iPhone kullanıcıları buraya! Piyasadaki en iyi hızlı şarjları sizin için seçtik

iPhone kullanıcıları buraya! Piyasadaki en iyi hızlı şarjları sizin için seçtik

Tümünü Gör

Benzer Teknoloji İçerikleri

iPhone kullanıcıları buraya! Telefonunuzu koruyacak ve daha kullanışlı hale getirecek

iPhone kullanıcıları buraya! Telefonunuzu koruyacak ve daha kullanışlı hale getirecek

Yüksek performanslı, bütçe dostu bir telefon arıyorsanız bu telefonlara bakmadan geçmeyin

Yüksek performanslı, bütçe dostu bir telefon arıyorsanız bu telefonlara bakmadan geçmeyin

Bilgisayarınızın depolamasını yükseltmenizi sağlayacak en iyi dâhilî harddiskler

Bilgisayarınızın depolamasını yükseltmenizi sağlayacak en iyi dâhilî harddiskler

Telefonunuzun ısınma problemini ortadan kaldıracak en iyi telefon soğutucular

Telefonunuzun ısınma problemini ortadan kaldıracak en iyi telefon soğutucular

Kamp, doğa yürüyüşü gibi aktivitelerde çok işe yarayan en kaliteli telsiz modelleri

Kamp, doğa yürüyüşü gibi aktivitelerde çok işe yarayan en kaliteli telsiz modelleri

Seyir keyfinizi ikiye katlayacak! Kusursuz ses ve görüntü kalitesiyle öne çıkan LG televizyonlar

Seyir keyfinizi ikiye katlayacak! Kusursuz ses ve görüntü kalitesiyle öne çıkan LG televizyonlar

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Bir dönem iPhone'ların olmazsa olmazıydı! O özellik için kötü haber

Bir dönem iPhone'ların olmazsa olmazıydı! Kötü haber

YouTube kullanıcıları şokta: 4K videoların ücretli olacağı iddia ediliyor!

Sosyal medya bunu konuşuyor! YouTube kullanıcıları şokta

Apple durdurdu, artık imkanı yok! Bazı iPhone kullanıcıları bu karara sevinmeyecek

Kullanıcılar bu karara sevinmeyecek

Bilgisayarının depolaması asla yetmeyenler ve yükseltmek isteyenler için en iyi dâhilî harddiskler

Bilgisayarınızın depolamasını yükseltmenizi sağlayacak en iyi dâhilî harddiskler

Lazım olduğunda gereken performansı verecek en iyi sıcak hava tabancaları

Her evde mutlaka olmalı! Geniş kullanım alanına sahip çok işinize yarayacak sıcak hava tabancaları

Oyun oynarken telefonu çok ısınanların derdine deva olacak en iyi telefon soğutucular

Telefonunuzun ısınma problemini ortadan kaldıracak en iyi telefon soğutucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.