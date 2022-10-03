"Telefonda oyun oynamayı seviyorum ama telefonum çok ısınıyor." diyenler için en kullanışlı telefon soğutucuları

Cep telefonunuzda oyun oynarken telefonunuzun çok fazla ısındığını fark edebilirsiniz. Bu durum, telefonun performansını olumsuz şekilde etkilediği gibi oyun performansınızı da düşürür. Bu sorunu yaşamamanız adına sizler için en kullanışlı telefon soğutucularını bir araya getirdik. Gelin, birbirinden kaliteli telefon soğutucuları birlikte inceleyelim.

1. Pratik ve etkili bir çözüm: MEMO DL05 Cep Telefon Soğutma Fanı Radyatör Soğutucu

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Cep telefonlarının ısınan arka yüzünü soğutmak için üretilen MEMO DL05 Cep Telefon Soğutma Fanı Radyatör Soğutucu, beğenilen ürünlerden biri. Üstün performans sunan cihaz, telefonu tutarken sizi rahatsız etmez. 7500 RPM hızında dönen DC motoruyla hızlı bir soğutma oluşturur. Bunun yanı sıra üzerinde yer alan LED ekran ise telefon sıcaklığını gösterir.

2. Eşit soğutma yapan: Kamardey Kablosuz Şarjlı Telefon Sessiz Soğutma Fanı Radyatör Soğutucu iOS Android Pubg Gaming

Kamardey Kablosuz Şarjlı Telefon Sessiz Soğutma Fanı Radyatör Soğutucu iOS Android Pubg Gaming, cep telefonu soğutucuları arasında dikkat çeken ürünlerden. Ayarlanabilir paneli sayesinde ürün, farklı boyutlardaki cep telefonları ile uyumlu olarak çalışır. Hızlı soğutma özelliğiyle cep telefonunun istenilen sıcaklığa ulaşmasını sağlar. Taşınabilir olmasıyla kolay kullanılan cihaz, 400 mAh bataryayla üretilmiş.

3. RGB aydınlatması ile çok şık: MEMO DL06 RGB Led Cep Telefon Soğutma Fanı Radyatör Soğutucu

MEMO DL06 RGB Led Cep Telefon Soğutma Fanı Radyatör Soğutucu, kaliteli RGB aydınlatması sayesinde benzerlerinden ayrılan modellerden biri. Telefon tutuşunuzu etkilemeden etkin bir soğutma sunan ürün, sessiz çalışmasıyla öne çıkıyor. Modelin 7500 RPM devirle dönen pervanesi, hava geçişini hızlandırıyor. Böylece cep telefonunuz soğuyup verimli ve etkili bir şekilde çalışıyor.

4. Cep telefonunuzun performansını da arttıracak: Zibo Telefon Soğutma Fanı Cep Telefonu Radyatör Soğutucu Oyun Hızlandırıcı

Her işlemcisi olan cihaz gibi cep telefonları da ısındıkça performans kaybı yaşar. Bunu önlemek için üretilen Zibo Telefon Soğutma Fanı Cep Telefonu Radyatör Soğutucu Oyun Hızlandırıcı, cep telefonunun arka yüzünden hava akımı geçirerek soğumasına yardımcı olur. Oyun oynarken yüksek performans gösterip ısınan cep telefonunuz için bu soğutma fanı tercih edilebilir.

5. Çift fan teknolojisi: iFCOW Telefon Soğutucu, Yarı İletken Soğutma Fanı Telefon Oyunu Canlı Yayın 4-6,5 inç Cep Telefonları için

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Fazla ısınan cep telefonları için üretilen iFCOW Telefon Soğutucu, Yarı İletken Soğutma Fanı Telefon Oyunu Canlı Yayın 4-6,5 inç Cep Telefonları için; yedi bıçaklı iki adet fana sahip. Hızlı bir şekilde çalışan cihaz; ses çıkarmaması sayesinde oyun oynarken, film izlerken veya müzik dinlerken rahatlıkla kullanılabilir. 4-6,5 inç arası cep telefonları için uygun olan ürün, hafif olduğu için kolaylıkla taşınabilir.

6. Yüksek hızlı fan teknolojisi: ZOİNCO Iceage Telefon Soğutucu Fan - Yarı İletken Hızlı Soğutucu Radyatör - Pubg - Free Fire IceAge

ZOİNCO Iceage Telefon Soğutucu Fan - Yarı İletken Hızlı Soğutucu Radyatör - Pubg - Free Fire IceAge, sahip olduğu özellikler sayesinde oyun performansınızı tamamen değiştirir. Anında soğutma sağlayan cihaz, hızlı çalışan fanları aracılığıyla sıcak havayı çabuk şekilde dağıtır. Aynı zamanda sessiz çalışma özelliği sayesinde sizi rahatsız etmez. Üzerinde ısı sensörü yer alan ürün, kaliteli soğutuculardan biri.

7. Profesyonel çalışan soğutucu arayanlar için: Black Shark FunCooler 3Pro Cep Telefonu Soğutucu Fan

Black Shark FunCooler 3Pro Cep Telefonu Soğutucu Fan, üstün özellikleriyle dikkat çeken telefon soğutuculardan biri. Hızlı soğutma ve maksimum performans özelliğiyle sıcaklığı 30 santigrat dereceye kadar düşürür. Soğutma verimliliğini kendinden önceki modellere göre %70 arttırarak mükemmel bir performans sunar. Üst ve alt kısımlardan hava çıkışı sağlayan ürün, bu sayede ellerinize sıcak hava gelmesini önler.

8. Telefonu hızlıca soğutmak isteyenler için: EN SİGA Şarjlı Telefon Soğutma Fanı Braketi ve Radyatör Soğutma

EN SİGA Şarjlı Telefon Soğutma Fanı Braketi ve Radyatör Soğutma, güçlü ısı dağılımı ile türbin egzoz fan teknolojisiyle üretilmiş. Sessiz çalışması için DC motor kullanılan ürün, sesli sohbete müdahale etmez. Üzerinde yer alan dokuz kanatlı fan aracılığıyla hızlı ve etkili bir soğutma sağlar. Oldukça küçük ve kullanışlı şekilde tasarlanarak ergonomik yapısıyla benzerlerinden ayrılır.

9. Yenilikçi tasarımıyla: Black Shark Manyetik Soğutucu Cep Telefonu Soğutucu Fan

Mıknatıslı yapısıyla özgün bir tasarıma sahip Black Shark Manyetik Soğutucu Cep Telefonu Soğutucu Fan, üzerindeki manyetik fan sayesinde telefona zarar vermez. Çizik oluşturmadan kolay bir şekilde montajlanabilir. 7200 devirle çalışan fan, hızlı biçimde telefonun sıcaklığını 23 dereceye kadar düşürür. Üzerinde yer alan soğutma dişlileri ve termal silika jel pad sayesinde etkili performans sunar.

10. Hızlı ve güvenilir soğutma imkânı: Kamardey USB Telefon Sessiz Soğutma Fanı Radyatör Soğutucu iOS Android Pubg Gaming

Kamardey USB Telefon Sessiz Soğutma Fanı Radyatör Soğutucu iOS Android Pubg Gaming, telefonunuzun sıcaklığını hızlı bir şekilde düşüren en iyi ürünlerden. İyi kalitedeki malzeme kullanılarak üretilen fan, uzun ömürlü ve etkili bir kullanım sağlar. Yüksek ısı nedeniyle oluşacak pil hasarının ve performans kaybının önüne geçer. Böylece ürün, kolay bir şekilde telefonunuzu soğutur.