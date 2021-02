Telefonda tarif hayat kurtardı

Aysima bebeği evinde ziyaret eden 112 görevlisi Şirin Taşdemir o anları anlattı

112 görevlisi Şirin Taşdemir daha sonra minik Aysima ve annesini ziyaret etti. Taşdemir, karşılaşılan acil bir durumda sakin kalmanın ve yapılacak müdahalenin büyük önem taşıdığını söyledi. Olay anının anlatan Taşdemir, “Çağrıyı aldığımda anne çok panikti, çocuğunu boğazına havuç kaçtığını söyledi. İlk başta Heimlich Manevrasını tarif ettim. O panikle anne talimatları yaptı ilk parça çıktı. “Çocuğun sesi geliyor mu?” dediğimde gelmiyor dedi. Tarifi tekrar yapmasını istedim. İkincide nefes almaya başladığını söyledi. Ağlama sesini de duydum. Ondan sonra adresini alarak ambulans yönlendirdim. Ekipler yolda iken tekrar anneyi arayarak bebeğin durumu hakkında bilgi aldım” dedi.

"Benim çocuğum ölebilirdi"

Aysima bebeğin annesi Melike Ok olay anında çok zor durumda kaldığını ne yapacağını bilemediğini söyledi. Bebeğinin o anki durumunu gördüğünde hemen 112 acil servisi aradığını anlatan anne Melike Ok, 112 görevlisinin yapılması gereken ilk yardım talimatını kendisine söylediğini ve hemen bebeğine bunu uyguladığını ifade etti. Melike Ok, sağlık görevlisinin ikinci defa aynı şekilde uygulaması yönündeki yönlendirmesiyle tarif edilen yöntemi tekrar ettiğinde bebeğinin boğazındaki cismin çıktığını ve bebeğinin nefes almaya başladığını anlattı. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Melika Ok, sağlık çalışanlarına yapılan saldırı ve şiddet olaylarına da dikkat çekerek, “Onlar olmadığı sürece biz de var olamayız. Benim çocuğum ölebilirdi. Bu durum herkesin başına da gelebilirdi. Onların tarifi ile çocuğum kurtuldu. İyi varsınız çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.