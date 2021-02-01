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Telefonda tartıştı, adresi öğrenip misafir olduğu evde kurşun yağdırdı

01.02.2021 23:29 | Son Güncelleme:
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Antalya’da telefonda tartıştığı kişinin misafir olduğu evin adresini öğrenen şahıs, giriş kattaki evin penceresinden açtığı ateşle tartıştığı kişiyi yaraladı.Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi’nde bir apartmanın giriş katında meydana geldi.

Antalya’da telefonda tartıştığı kişinin misafir olduğu evin adresini öğrenen şahıs, giriş kattaki evin penceresinden açtığı ateşle tartıştığı kişiyi yaraladı.
Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi’nde bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet A. (35), daha önce aralarında husumet bulunan Gökhan K. ile telefonda tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Gökhan K., Ahmet A.’nın bulunduğu konumu öğrenerek misafirlikte olduğu evin önüne geldi. Giriş kattaki evin önüne gelerek camdan iki el ateş açan Gökhan K., Ahmet A.’yı bacağından vurarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet A., tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, Ahmet A.’yı vurduktan sonra kaçan Gökhan K.’yı bulmak için çalışma başlattı.

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