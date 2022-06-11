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Telefonda tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı

11.06.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde Mehmet Raşit Ö. (24), telefonda tartıştığı Mehmet Masum Özyekin'e (26) kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda vücuduna 7 mermi isabet eden Özyekin, hastanede hayatını kaybetti.

Telefonda tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı

Korkunç saldırı, saat 23.00 sıralarında Ballıkuyu Mahallesi 5307 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Raşit Ö., bilinmeyen nedenle Mehmet Masum Özyekin ile telefonda tartıştı. Mehmet Raşit Ö., telefondaki tartışmanın ardından Özyekin'in bulunduğu sokağa geldi.

Mehmet Raşit Ö., karşısında gördüğü Özyekin'e tabancayla kurşun yağdırdı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, vücuduna isabet eden 7 mermiyle ağır yaralanan Özyekin ise çevredekiler tarafından özel araçla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Özyekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Özyekin'in cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, Mehmet Raşit Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı
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