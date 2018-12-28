HABER

Telefonda tartıştığı eski iş arkadaşını evinin önünde öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 11:55 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, iş makinesi tamircisi Fevzi Gürün (34), telefonda tartışıp, evinin önünde buluştuğu eski iş arkadaşı Erkan Büyükdeğirmenci tarafından bıçaklanarak, öldürüldü.

Telefonda tartıştığı eski iş arkadaşını evinin önünde öldürdü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, iş makinesi tamircisi Fevzi Gürün (34), telefonda tartışıp, evinin önünde buluştuğu eski iş arkadaşı Erkan Büyükdeğirmenci tarafından bıçaklanarak, öldürüldü. Olay sonrası kaçan Büyükdeğirmenci, Isparta'da yakalandı.
Olay, gece yarısı, Kepez ilçesine bağlı Ünsal Mahallesi'nde meydana geldi. Akdeniz Sanayi Sitesi'nde iş makinesi tamircisi olarak çalışan Fevzi Gürün, daha önce birlikte çalıştığı Erkan Büyükdeğirmenci ile henüz bilinmeyen nedenle telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Gürün'ün evinin önü için randevulaşan ikili, buluştuklarında da tartışmayı sürdürdü. Bu sırada Büyükdeğirmenci, Gürün'ü kalbinden, ayağından ve göğüs bölgesinden olmak üzere 4 yerinden bıçakladı. Olay sonrası Büyükdeğirmenci kaçarken, Gürün ise çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Fevzi Gürün, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri ise Erkan Büyükdeğirmenci'yi Isparta'da yakaladı. Gözaltına alınan Büyükdeğirmenci, sorgulanmak üzere Antalya'ya, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

FOTOĞRAFLI

Telefonda tartıştığı eski iş arkadaşını evinin önünde öldürdüTelefonda tartıştığı eski iş arkadaşını evinin önünde öldürdüTelefonda tartıştığı eski iş arkadaşını evinin önünde öldürdüTelefonda tartıştığı eski iş arkadaşını evinin önünde öldürdü

PARTNERSevgilisini 'seks robotu'na dönüştürmek için...Sevgilisini 'seks robotu'na dönüştürmek için...
Elazığ'da 332 köy yolu kardan kapandıElazığ'da 332 köy yolu kardan kapandı
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktıTakla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Yok artık Mayweather! Tarihe geçti

Yok artık Mayweather! Tarihe geçti

Bizim Hikaye'de şok ayrılık! Böyle veda etti!

Bizim Hikaye'de şok ayrılık! Böyle veda etti!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşında en sık yapılan 8 hata!

Yılbaşında en sık yapılan 8 hata!

Türkiye'de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesi'nde yer alan yerler

Her köşesi cennet! Türkiye 10 yılda ikiye katladı!

1986'da bulduğu heykel o ilçenin hayatını değiştirdi

1986'da bulduğu heykel o ilçenin hayatını değiştirdi

Çivisiz ahşap mescit beğeni topluyor

Bu binada her şey doğal! Yapımı Tam 3,5 ay sürdü

Genç kadın kendini astı! Olay ağlayan çocukları sayesinde ortaya çıktı

Korkunç olay ağlayan çocukları sayesinde ortaya çıktı

Ordu'da korkunç cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...

Korkunç cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.