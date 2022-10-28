HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Telefondaki 'kurtarın' çığlığına koştu! Ablasını bıçakla rehin alan yeğenini vurdu

Telefondaki 'kurtarın' çığlığına koştu! Ablasını bıçakla rehin alan yeğenini vurdu

28.10.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Ekim'de Adana'da meydana gelen olayda 23 yaşındaki genç para vermediği gerekçesiyle annesini dövüp, rehin aldı. Telefonda, üvey ablasının ''O.Y. beni öldürecek. Kurtarın beni” çığlıklarını duyup adrese giden A.G. bıçakla üzerine doğru gelen yeğenini göğsünden vurup ağır yaraladı. Hastanedeki tedavisi devam eden yeğeni O.Y.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirilirken, A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Telefondaki 'kurtarın' çığlığına koştu! Ablasını bıçakla rehin alan yeğenini vurdu

Olay, 26 Ekim günü saat 20.00 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’ndeki müstakil bir evde meydana geldi. O.Y., birlikte yaşadığı annesi E. D.’den para istedi. Bir süre önce eşinden boşanan E.D., parasının olmadığını söyleyince tartışma çıktı. Bunun üzerine O.Y., iddiaya göre, annesini darbedip, bıçakla rehin aldı. Bu sırada E.D.’nin üvey kardeşi A.G., tesadüfen konuşmak için telefonla O.Y.’yi aradı. A.G., telefonda ablasının, “O.Y. beni öldürecek. Kurtarın beni” çığlıklarını duyunca, adrese gitti. Eve giren A.G., bıçakla üzerine koşan yeğenini tabancayla göğsünden vurdu. O.Y. kanlar içinde yere yığılırken, ağabey sokakta kaçarken yakalandı.

‘ABLAMA SÜREKLİ İŞKENCE YAPIYORDU’

Silah sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan O.Y., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

adan

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri A.G.’yi, ara sokakta kaçarken yakaladı. Emniyete götürülen ağabey, ifadesinde, “Ablama sürekli işkence yapıyordu. Telefonla aradığımda ablamın ağladığını ve yardım istediğini duydum. Dayanamadım ve eve gittim. İçeri girdiğimde O.Y. bıçakla üzerime koştu. Ben de ateş ettim” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hastanedeki tedavisi devam eden yeğeni O.Y.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD’tan lise öğrencileri ve okul personeline eğitimAFAD’tan lise öğrencileri ve okul personeline eğitim
Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inlettiDenizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti
Anketten ses getirecek sonuçlar! Bu kez onlar oylandı: 7 isim ilk 10'da yer almadıAnketten ses getirecek sonuçlar! Bu kez onlar oylandı: 7 isim ilk 10'da yer almadı
Anahtar Kelimeler:
Adana

En Çok Okunan Haberler

Bankadaki akılalmaz hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı

Bankadaki akılalmaz hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

Akılalmaz olay! Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi... O anları bir de sosyal medyada paylaştılar

Akılalmaz olay! Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi... O anları bir de sosyal medyada paylaştılar

EYT'de emekli olmak zorunlu mu?

EYT'de emekli olmak zorunlu mu?

Ülke puanı sıralamasında yine yükseldik! Rakiplerimizi birer birer ekarte ediyoruz...

Ülke puanı sıralamasında yine yükseldik! Rakiplerimizi birer birer ekarte ediyoruz...

27 milyon dolarlık vurgunda akılalmaz detaylar

27 milyon dolarlık vurgunda akılalmaz detaylar

İlginizi Çekebilir

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.