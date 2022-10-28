Telefondaki 'kurtarın' çığlığına koştu! Ablasını bıçakla rehin alan yeğenini vurdu

Olay, 26 Ekim günü saat 20.00 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’ndeki müstakil bir evde meydana geldi. O.Y., birlikte yaşadığı annesi E. D.’den para istedi. Bir süre önce eşinden boşanan E.D., parasının olmadığını söyleyince tartışma çıktı. Bunun üzerine O.Y., iddiaya göre, annesini darbedip, bıçakla rehin aldı. Bu sırada E.D.’nin üvey kardeşi A.G., tesadüfen konuşmak için telefonla O.Y.’yi aradı. A.G., telefonda ablasının, “O.Y. beni öldürecek. Kurtarın beni” çığlıklarını duyunca, adrese gitti. Eve giren A.G., bıçakla üzerine koşan yeğenini tabancayla göğsünden vurdu. O.Y. kanlar içinde yere yığılırken, ağabey sokakta kaçarken yakalandı.

‘ABLAMA SÜREKLİ İŞKENCE YAPIYORDU’

Silah sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan O.Y., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri A.G.’yi, ara sokakta kaçarken yakaladı. Emniyete götürülen ağabey, ifadesinde, “Ablama sürekli işkence yapıyordu. Telefonla aradığımda ablamın ağladığını ve yardım istediğini duydum. Dayanamadım ve eve gittim. İçeri girdiğimde O.Y. bıçakla üzerime koştu. Ben de ateş ettim” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hastanedeki tedavisi devam eden yeğeni O.Y.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

(DHA)

