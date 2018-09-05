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Telefondaki Müge Anlı'nın fotoğrafı 5 cinayeti aydınlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 07:54 | Son Güncelleme

Ordu’da peş peşe 5 cinayet işlediği, 3 cinayetin de zanlısı olduğu öne sürülen zanlıyı cep telefonundaki Müge Anlı görüntüsünün ele verdiği ortaya çıktı.

Telefondaki Müge Anlı'nın fotoğrafı 5 cinayeti aydınlattı

Ordu ve çevresindeki ilçelerde gasp edilip öldürülen 5 kişinin katil zanlısının, cep telefonunda Müge Anlı’nın programından görüntüler bulunduğu ve bu görüntülerde işlenen cinayetin faili olduğu tespit edildi.

İlginç olay şöyle gelişti: Geçtiğimiz ay Ordu’nun Akkuş ilçesi Çamalan Mahallesi’nde bir evde 2 kişi gaspa uğradı. Elleri tersten kelepçelenerek 2 bin 300 TL parası alınan 2 kişi, kelepçelerden kurtularak yardım istedi. Jandarma soruşturma başlatılırken, şüphe üzerine Mehmet Ali Çayıroğlu gözaltına alındı.

JANDARMA CEP TELEFONUNDAKİ GÖÜRNTÜDEN ŞÜPHELENDİ

Çayıroğlu’nun evinde arama yapan jandarma, çok sayıda silahın yanı sıra 4 adet cep telefonu buldu. Telefonları inceleyen ekipler, birinde Müge Anlı’nın programında bir görüntü buldu. Görüntüde Anlı, Şeker Köseoğlu adlı bir kadının esrarengiz bir şekilde öldürülmesini araştırıyordu. Jandarma telefonda bulduğu bu görüntüden gözaltına alınan zanlının, Köseoğlu’nun öldürülmesi olayı ile ilgisinin olabileceğini düşünüp soruşturmayı bu yönde genişletti.

Önce Şeker Köseoğlu’nun oğlu Recai Köseoğlu’na ulaşan ekipler, zanlının evinde bulunanları gösterdi. Recai Bey, zanlının evindeki bir buzağı ve bir tüfeğin annesine ait olduğunu teşhis etti. Bu teşhisin ardından olaylar çorap söküğü gibi çözüldü.

SERİ CİNAYETLER

Evde bulunan bir cep telefonuyla kurusıkı tabancalardan birinin de zehirlenerek öldüğü yönünde işlem yapılan, Senai Türedi (54) ve Ümit Türedi (55) çiftine ait olduğu saptandı. Türedi çiftin de cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerine araştırmalar bu yöne kaydırıldı. Yapılan çalışmalarda, özel ekip, şüpheli Mehmet Ali Çayıroğlu’nun evlerinde yangın çıkan Nuri (59) ve Lütfiye Usluoğlu (57) çiftinin de ölümüyle bağlantısının olduğunu tespit etti. Jandarma ekiplerinin, Akkuş ilçesi Ortabölme Mahallesi’nde bir evde 22 Temmuz gecesi çıkan yangında Sabri Güneş (68) ile oğlu Hasan (53) ve gelini Zahide Güneş’in (59) yanarak öldüğü olayı da araştırdığı, Mehmet Ali Çayıroğlu ile ilgili henüz bir bağlantı bulunamadığı belirtildi.

(Gazete Vatan)


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Anahtar Kelimeler:
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