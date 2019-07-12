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Telefondan video izledi, 7 bin lira dolandırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 12:17 | Son Güncelleme

BURSA'da, cep telefonundan internet sitesine bağlanarak, 5 dakikalık video izleyen Asım Çölgeçen (40), bir süre sonra kapatıp, açtığı telefonda banka logosu gördü.

Telefondan video izledi, 7 bin lira dolandırıldı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, cep telefonundan internet sitesine bağlanarak, 5 dakikalık video izleyen Asım Çölgeçen (40), bir süre sonra kapatıp, açtığı telefonda banka logosu gördü. Logoya tıklayınca internet bankacılığı aracılığıyla hesabından 7 bin lira çekildiğini fark eden Çölgeçen, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Para transferini gerçekleştirdiği belirlenen O.Ş. (31), 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 2017 yılında, meydana geldi. Asım Çölgeçen, cep telefonundan internet sitesine bağlanarak, 5 dakikalık videoyu izledi. Çölgeçen, videoyu kapattıktan bir süre sonra da cep telefonunu kapatıp, açtı. Yaklaşık 5 dakika sonra yeniden açtığı telefonunda Çölgeçen, 'Komik video çok güleceksiniz' yazısıyla karşılaştı. Yazıya tıklayan Çölgeçen, bu kez de bankanın logosuyla karşılaştı. Buraya da tıklayan Çölgeçen, telefonunda gariplik oluştuğunu anlayıp, kapatmak istedi; ancak başaramadı. Çölgeçen, bu sırada internet bankacılığı aracılığıyla hesabından 7 bin liranın transfer edildiğini gördü.
SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Asım Çölgeçen'in hesabından para transfer ettiği ileri sürülen kişinin, O.Ş. olduğu belirlendi. O.Ş. hakkında, Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçundan dava açıldı.
Yargılama sırasında sanık O.Ş., üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, "Olay tarihinde bir müşterime grafik tasarım işini yapıyordum. Bana yaptığım işin karşılığı 2 bin 300 lira gönderecekti. Müşterim beni 'WhatsApp' üzerinden aradı. Bana yurt dışından bazı kişilerin para göndereceğini, bu konuda kendisine yardımcı olmamı istedi. Ben yaptığım işin karşılığı 2 bin 300 lirayı aldım. Bana gelen paraları yurt dışındaki hesaplara gönderdim. Müşterimin kim olduğunu da bilmiyorum. Piyon olarak kullanıldım. Maddi durumun iyi olmadığından müştekinin parasını ödeyemem" diye konuştu.
Asım Çölgeçen ise "Bilgim ve rızam dışında O.Ş.'nin hesabına para yatırıldığını öğrendim. Bu olay sebebiyle uğramış olduğum ve giderilmesini istediğim maddi zararım vardır. Giderilmesini istiyorum" dedi.
'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu sanık O.Ş.'ye 'hırsızlık' suçundan önce 5 yıl hapis cezası verdi. 'İyi hal' indirimi uygulanırken, sanığın cezası, 4 yıl 2 aya düşürüldü. Karar tebliğinden itibaren 7 gün içinde tarafların Bölge Adliye Mahkemesi'ne temyiz için başvuracağı belirtildi.

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