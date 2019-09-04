Telefonla 5 milyon lira dolandıran şüpheliler yakalandı

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da telefonda kendilerini polis ve ya savcı olarak tanıtıp "FETÖ" ya da "PKK" örgütüyle bağlantınız çıktı' diyerek vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 12 mağdurdan 5 milyon lira aldıkları tespit edildi. Yakalanan kişilerin bağlı olduğu dolandırıcılık çetesinin 23 üyesinin geçen Mayıs ayında yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

POLİS 4 KİŞİNİN İZİNİ ARNAVUTKÖY DE BULDU

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri telefonla vatandaşları arayıp, kendilerini polis ve ya savcı olarak tanıtıp "FETÖ" ya da "PKK" örgütüyle bağlantınız çıktı' diyerek vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Takibe aldığı şüphelilerin Arnavutköy'de oturdukları ve dolandırılan paraların aktarılması için bazı kişilere 1000 lira karşılığında hesaplar açtırdıkları öğrenildi. Mağdurların polis sanarak bu hesaplara yatırdıkları paraların çete elemanları tarafından çekildiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR