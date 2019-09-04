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Telefonla 5 milyon lira dolandıran şüpheliler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 15:45 | Son Güncelleme

 İSTANBUL'da telefonda kendilerini polis ve ya savcı olarak tanıtıp "FETÖ" ya da "PKK" örgütüyle bağlantınız çıktı' diyerek vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da telefonda kendilerini polis ve ya savcı olarak tanıtıp "FETÖ" ya da "PKK" örgütüyle bağlantınız çıktı' diyerek vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 12 mağdurdan 5 milyon lira aldıkları tespit edildi. Yakalanan kişilerin bağlı olduğu dolandırıcılık çetesinin 23 üyesinin geçen Mayıs ayında yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

POLİS 4 KİŞİNİN İZİNİ ARNAVUTKÖY DE BULDU

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri telefonla vatandaşları arayıp, kendilerini polis ve ya savcı olarak tanıtıp "FETÖ" ya da "PKK" örgütüyle bağlantınız çıktı' diyerek vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Takibe aldığı şüphelilerin Arnavutköy'de oturdukları ve dolandırılan paraların aktarılması için bazı kişilere 1000 lira karşılığında hesaplar açtırdıkları öğrenildi. Mağdurların polis sanarak bu hesaplara yatırdıkları paraların çete elemanları tarafından çekildiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 30 Ağustos günü yapılan operasyonda adresleri tespit edilen Erman K.(21), Kadir B.(19), Gökhan K.(20) ile Engin K'yi.(21), Arnavutköy'de gözaltına aldı. .

YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDI

Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada şüphelilerin suç ortaklarının rastgele aradıkları telefon numaralarından karşılarına çıkan kişilere kendilerini polis ya da savcı olarak tanıttıklarını tespit etti. Şüphelilerin mağdurlara "FETÖ" ya da "PKK" terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini bu nedenle paralarını hemen çekerek söyledikleri hesaba havale etmelerini istedikleri belirlendi. Şüphelilerin mağdurları "Paranızı operasyon bitince örtülü ödenekten geri alacaksınız" diye kandırdıkları öğrenildi. Yatırılan paranın bankamatiklerden çete elemanları tarafından çekildiği belirlendi.

5 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK YAPMIŞLAR

Yapılan çalışma sonucu şüphelilerin 12 kişiden toplamda 5 milyon lirayı dolandırıcılık yaparak çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin cep telefonlarından para sayma görüntüleri çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Aynı çete üyesi olduğu öğrenilen 23 kişi de geçen Mayıs ayında Kocaeli ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalanmış ve tutuklanmıştı.

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