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  4. Telefonla arayan sahte polis, baba-kızı 28 bin lira dolandırdı

Telefonla arayan sahte polis, baba-kızı 28 bin lira dolandırdı

13.02.2021 14:16 | Son Güncelleme:
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Samsun’da kendini polis olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düşen baba-kız verilen banka hesabına 28 bin lira para yatırarak dolandırıldı.Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Sarıcalı Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da kendini polis olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düşen baba-kız verilen banka hesabına 28 bin lira para yatırarak dolandırıldı.
Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Sarıcalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz dolandırıcı kendini polis olarak tanıtarak telefonla aradığı H.Ç. (61) ile kızı Ü.Ç.’yi (20) korkutup kandırarak verdiği banka hesap numarasına 28 bin lira para yatırttı. 28 bin lira parayı yatıran baba-kız dolandırıldıklarını anlayınca polis şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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