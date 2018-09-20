"Telefonla dolandırıcılık çetesi" davası

Adana'da kendilerini polis, cumhuriyet savcısı ve askeri personel olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 4'ü tutuklu 12'si firari 83 sanık hakkında 3 yıldan 181 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan N.A, A.B, S.P, Ö.D, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Söz verilen müşteki H.D, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından 25 bin lirası alınarak dolandırıldığını söyledi.

Paranın 16 bin 900 lirasının iade edildiğini belirten H.D, sanıklardan şikayetçi oldu.

Söz verilen sanıklar ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, 25 Temmuz 2017'de Adana merkezli Adıyaman, Ankara, Elazığ, Kırklareli, İstanbul, İzmir, Sivas ve Şanlıurfa ile bu illere bağlı 6 ilçede telefonla dolandırıcılık yapan 5 ayrı çeteye yönelik operasyon düzenlenmişti. 83 kişi hakkında "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından dava açılmıştı.

Polisi, sanıkların 10 kişiyi 500 bin lira dolandırdığını, operasyon sayesinde 30 vatandaşın ise 2 milyon lirasının alınmasının engellendiğini belirlemişti.

