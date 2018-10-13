Telefonla dolandırıcılık şüphelisi kadın, kuzenini işlerine ortak etmiş

KONYA'da telefonda kendilerini polis ve savcı diye tanıtıp, kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini söyledikleri 3 kişinin yaklaşık 300 bin lirasını alan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden Tülay Dağdeviren'in dolandıracağı kişileri bulduğu, parayı alıp kendi hesabına yatırdığı ve kuzeniyle onun arkadaşını da işe ortak ettiği ileri sürüldü.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son 3 ay içerisinde kendilerini polis ve savcı diye tanıtıp, kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini söyledikleri 3 kişinin yaklaşık 300 bin lirasını alan dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışmada parayı almaya gelen kişinin Tülay Dağdeviren olduğunu tespit etti. Polis, Dağdeviren ile birlikte olayı planlayan kişilerin de teyzesinin oğlu Emrah Şal (30) ve onun arkadaşı Gökhan Orman (25) olduğunu ve İstanbul'da yaşadıklarını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, İstanbul'daki adreslere yaptığı operasyonlarla 3 şüpheliyi yakalayıp, Konya'ya getirdi.
Şüpheli Emrah Şal, polisteki ifadesinde, kendisini bu işe kuzeni Tülay Dağdeviren'in soktuğunu, dolandırılacak kişileri onun bulduğunu ve parayı onun aldığını ileri sürdü. İfadelerinde suçu birbirlerinin üzerine atan ve artık bu işleri bıraktıklarını söyleyen şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli de mahkemece tutuklandı.
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