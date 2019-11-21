Telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli kaçarken otobüste yakalandı

Malatya'da, telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli kaçarken otobüste gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde oturan C.G'nin (53) kızı Z.G'yi (13) ev telefonundan arayarak kendini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheli, "anne ve babasının kimliklerinin soyguncuların eline geçtiğini, onlara operasyon yapacaklarını" söyleyerek evdeki altın ve paraları alıp dışarı çıkmasını istedi.

Z.G, evde bulunan 4 cumhuriyet altını, 2 çeyrek altın, 1 altın bilezik, 1 yarım altın, altın nazarlık, saat kayışı, gümüş yüzük, gümüş set (küpe ve kolye), altın bileklik, künye, saat, inci kolye ve küpe, gümüş yüzük, 2 altın kolye ucu ile 3 bin 500 lirayı, kendini polis savcı olarak tanıtan şüpheliye verdi.

Dolandırıldıklarını anlayan aile bireyleri, durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada, çocuğun altınları ve parayı 20 yaşlarında 1,70 boylarında saçının ön tarafı sarı renkli sağ serce parmağı kınalı bir kişiye verdiğini belirtmesi üzerine takip başlattı.

Şüphelinin Şanlıurfa'ya gideceğini değerlendiren ekipler, Malatya-Adıyaman kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan bir otobüste şüpheli A.T'yi (19) dolandırdığı altın ve paralarla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

