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Telefonla konuşabilmek için çatılara, tepelere tırmanıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 09:38 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Milas ilçesine bağlı Akkovanlık Mahallesi Hacıimamlar mevkisinde yaşayanlar, GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle, telefon görüşmelerini çatılara ve yükseklere çıkarak yapıyor.

Cavit AKGÜN/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesine bağlı Akkovanlık Mahallesi Hacıimamlar mevkisinde yaşayanlar, GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle, telefon görüşmelerini çatılara ve yükseklere çıkarak yapıyor. Mahalle halkı, baz istasyonu istediklerini belirtti.
Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turistik ilçelerinin aksine Milas'ın Akkovanlık Mahallesi'nin Hacıimamlar mevkisinde yaşayanlar, GSM hatlarının çekmemesi, nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. 100 hanede yaklaşık 350 kişinin yaşadığı Hacıimamlılar'da en yakın baz istasyonu 1 kilometre uzaklıktaki Akkovanlık Mahallesi'nde bulunduğundan mahalle sakinleri iletişim kurabilmek için cep telefonlarıyla evlerin çatılarına çıkıyor. Komandolar gibi yamaçlara, tepelere tırmanan köylüler, teknolojinin gelişmesine rağmen zor şartlarda telefonla konuştukları için bu duruma bir çözüm bulunmasını istedi.
Akkovanlık Mahallesi eski muhtarlarından Sabri Demirtaş (60), "Yıllardır telefonlarımız çekmiyor. Evlerimizin bulunduğu bölge çukurda kaldığı için sorun bir türlü çözülemedi. Birisini aramak için telefonun çektiği yüksek yerlere çıkmak zorunda kalıyoruz. Dışarıdan birisine yaşadıklarımızı anlatsam asla bana inanmaz. Baz istasyonu kurulması için GSM firmalarına dilekçe verdik ancak çözüm bulamadık" dedi.
Hacıimamlar mevkisinde yaşayan Süleyman Yıldız, "Telefon ile görüşmek için ya çatıya çıkıyorum ya da otomobilime binip yüksek bir yere gidiyorum. Mağdur durumdayız. Bunun için yetkililerin bize yardımcı olmasını istiyoruz. Bu yüzyılda telefonla konuşmaya hasret kaldık. Sesimize kulak verilmesini istiyoruz" diye konuştu.
TELEFONLAR KAPALI SİNYALİ VERİYOR
Hüseyin İlhan isimli yöre sakini de, bir yakını hasta olduğu zaman arama yapamadığını belirterek, "Biz doğru düzgün kimseyi arayamadığımız gibi karşı taraftan arandığımız zaman telefonlarımız kapalı sinyali veriyor. Durumu anlattığımızda karşımızdakiler inanmıyorlar. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız" dedi.
Torununu aramak için yüksek tepeye çıkan Habibe Şahin (74), telefon çekmediği için torununun sesini duyamamaktan yakınırken Saadettin Yıldız (49) da "Tepelere ve çatılara çıkmak zorunda kalıyoruz. Hastalık ya da herhangi bir acil durumda birine ulaşmak için denemediğimiz yol kalmıyor. Teknoloji çağında adeta Taş Devri'ni yaşıyoruz" diye konuştu. Evli ve 1 çocuk annesi Bircan Demirtaş (35), "Eşimden ekmek almasını isteyeceğim. Ancak telefonum çekmediği için yüksek bir yere çıkmak zorunda kaldım. Buraya bir an önce baz istasyonu kurulmasını istiyoruz" dedi.

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