Telefonla konuşabilmek için çekmedikleri eziyet kalmıyor

Yeşilyurt ilçesi Salkonak Mahallesi'nde yaşanan baz istasyonu arızası nedeniyle telefonlarının çekmediğini ifade eden mahalle sakinleri, Elazığ depreminde de telefonla kimseye ulaşamadıklarını söyledi. Mahallelerine yakın bir bölgede baz istasyonu olduğunu ancak arızalandığını dile getiren vatandaşlar, kendileri ile birlikte bölgedeki 4 mahallede de aynı sıkıntının yaşandığını belirtti.

Şehirdeki akrabaları ile görüşmek için çoğu kez yüksek bir tepeye ya da ağaca çıktıklarını ifade eden vatandaşlar, acil durumlarda ise kimseye ulaşamamanın sıkıntısını yaşadıklarını dile getirdi.

Elazığ Sivrice depreminde de Malatya’da yaşayan akrabalarına bir türlü ulaşamamanın sıkıntısını yaşadıklarını belirten vatandaşlar, yetkililerden bu sorunlarına bir çözüm bulunmasını istedi.