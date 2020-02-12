HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Telefonla konuşabilmek için çekmedikleri eziyet kalmıyor

Telefonla konuşabilmek için çekmedikleri eziyet kalmıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 12.02.2020 11:21 | Son Güncelleme

Malatya'da bir GSM firmasının baz istasyonu arızalanınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Yaşanan arıza nedeniyle telefonu çekmeyen vatandaşlar, ağaçlara, direklere çıkarak konuşmaları gereken kişilerle haberleşmeye çalışıyor. Bölge sakinleri kendileri dışında 4 mahallede daha aynı problemin yaşandığına dikkat çekiyor.

Yeşilyurt ilçesi Salkonak Mahallesi'nde yaşanan baz istasyonu arızası nedeniyle telefonlarının çekmediğini ifade eden mahalle sakinleri, Elazığ depreminde de telefonla kimseye ulaşamadıklarını söyledi. Mahallelerine yakın bir bölgede baz istasyonu olduğunu ancak arızalandığını dile getiren vatandaşlar, kendileri ile birlikte bölgedeki 4 mahallede de aynı sıkıntının yaşandığını belirtti.

Şehirdeki akrabaları ile görüşmek için çoğu kez yüksek bir tepeye ya da ağaca çıktıklarını ifade eden vatandaşlar, acil durumlarda ise kimseye ulaşamamanın sıkıntısını yaşadıklarını dile getirdi.
Elazığ Sivrice depreminde de Malatya’da yaşayan akrabalarına bir türlü ulaşamamanın sıkıntısını yaşadıklarını belirten vatandaşlar, yetkililerden bu sorunlarına bir çözüm bulunmasını istedi.
Salkonak Mahallesi Muhtarı Abuzer Doğan, kısa süre önce baz istasyonunun tamir edildiğini ancak yeniden arızalandığını belirterek sorunlarına çözüm bulunmasını istedi. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malatya baz istasyonu cep telefonu

En Çok Okunan Haberler

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

Hamile olduğu anlaşılınca...

Hamile olduğu anlaşılınca...

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personel alıyoruz

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personel alıyoruz

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

CHP itiraz etmişti! Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar

CHP itiraz etmişti! Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kıyamet yaklaşıyor mu? Coronavirus, depremler, yangınlar...

Kıyamet yaklaşıyor mu? Coronavirus, depremler, yangınlar...

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Dünyanın ilgisini çeken ırk! "Eksi 45 dereceye dayanıklı"

Dünyanın ilgisini çeken ırk! "Eksi 45 dereceye dayanıklı"

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mecidiyeköy'de akılalmaz görüntü! Kucağında çocukla direksiyon başında

E-5'te akılalmaz görüntü! Bu kadarına 'pes'

Kalp krizi şüphesiyle acile kaldırılan simitçi tezgahını bırakmadı!

Kalp krizi şüphesiyle acile kaldırıldı ama... Onun derdi başka!

Ardahan'da su havada dondu

Eksi 28 derecede ilginç deney!

Gölcük Tabiat Parkı bembeyaz!

Duyan oraya gidiyor! Muhteşem güzellik

Sokak ortasında tekme ve yumruklu saldırı! Kavga anı kamerada

Sokak ortasında dehşeti yaşadı

Amcası 4 yaşından beri istismar etmiş! Anne kızının yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

İğrenç olay! Anne kızının yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.