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Telefonla konuşmak için her gün mezarlığa çıkıyorlar!

06.08.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Tekkale köyünde cep telefonuyla görüşmek adeta işkenceye dönüşüyor. Şebeke çekmediği için 1 kilometre yürüyen vatandaşlar, mezarlığa çıkarak görüşme yapabiliyor.

Telefonla konuşmak için her gün mezarlığa çıkıyorlar!

Yusufeli'nin, yaz aylarında nüfusu 1500’e çıkan Tekkale köyünde vatandaşlar, GSM operatörlerinin şebekeleri çekmediği için cep telefonuyla görüşme yapmak için 1 kilometre mesafede, yüksek bir noktada olan köy mezarlığına çıkıyor. Köylüler, telefon görüşmesinin ardından tekrar evlerine dönüyor. Yaşadıkları iletişim sorununun çözülmesini isteyen köylüler, yardım bekliyor.

TELEFONLAR ÇEKMİYOR

Tekkale Köyü Muhtarı Alaeddin Çağla, “Yıllardır köyümüzde telefonlar çekmiyor. Benden önceki muhtarlar da bu konuda mücadele etti ama olmadı. Muhtar adayıyken, bu konuda vatandaşlarımızın sıkıntısını gidereceğimize dair söz verdik. Ancak bir türlü sesimizi duyuramadık, dilekçeler verdik, imzalar topladık ama olmadı. İlçe merkezine 5 kilometre mesafedeyiz, buraya gelen misafirlerimiz olunca utanıyoruz. Her gelen ‘burası büyük bir köy ama telefonlar çekmiyor’ diyor. Köyümüzde artık telefonun çekmesini istiyoruz, bunun için ne yapmamız gerekiyorsa yapalım. Mezarlıktan başka bir yerde telefon çekmiyor. Yaşlımız, gencimiz yürüyerek buraya geliyoruz sonra irtibat sağlıyoruz” dedi.

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"TORUNLARIMIZA HASRET KALDIK"

Köylülerden Hasan Şanlı ise, "Biz telefonsuzluktan mustarip durumdayız. Telefon ve internet olmadığı için torunlarımıza hasret kaldık. Telefon çekmediği için kimse ziyarete de gelmiyor. Bu kimin yapacağı işse rica ediyorum, bu sorun artık çözülsün” diye konuştu.

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"CİDDİ BİR MAĞDURİYET VAR"

Dursun Kaçmaz da “Annem yaz aylarında köye geliyor ve ona ulaşmakta güçlük çekiyoruz. Ev telefonu olan komşulara ulaşmaya çalışıyoruz. Annemle ilgili bir haber alınca rahat nefes alıyoruz. 3 haftalığına annemin yanına geldim, telefonum çekmiyor, işimi takip edemiyorum. Ciddi bir mağduriyet var, bu konuda ilgili kişilerin sorunu çözmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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