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Telefonla konuşmak için tehlikeyi göze alıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 12:17 | Son Güncelleme

Bitlis'in Yaygın köyünde yaşayanlar, GSM hatlarının çekmediği bölgede telefon görüşmesi yapmak zorlu ve tehlikeli yöntemler bulmak zorunda kalıyor - Köyde ağaçlara ya da evlerin çatısına çıkan köylüler ancak bu şekilde telefonla konuşabiliyor - Köy sakinlerinden Öznur Çelik: "Köyde internet çekmediği için öğrenciler yurt başvurusu ve ders kayıtlarını yapmak için il merkezine gitmek zorunda kalıyor. Bu konuda yetkililerden yardım istiyoruz" - Halis Demir: "Bazı operatörler 4,5 ve 5G'den söz ederken, maalesef 2G ile bile görüşme yapamıyoruz"

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Yaygın köyündekiler, GSM hatlarının çekmediği köyde telefonla görüşme yapmak için yüksek bir yer bulmak için zorlu ve tehlikeli uğraşlar veriyor.

İl merkezine 16 kilometre mesafedeki 35 haneli Yaygın köyünün sakinleri, telefonla görüşme yapabilmek için yüksek yerlere çıkmak zorunda kalıyor.

GSM sıkıntısı nedeniyle köyde kimi ağaç tepesine kimi de evin çatısına çıkmak zorunda kalan köy sakinleri, baz istasyonu kurulmasını istiyor.

Köy sakinlerinden Öznur Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde baz istasyonu olmadığı çok sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Telefon ve internet sıkıntısı nedeniyle bazen zorluklarla karşılaştıklarını dile getiren Çelik, şöyle dedi:

"Köyde internet çekmediği için öğrenciler yurt başvurusu ve ders kayıtlarını yapmak için il merkezine gitmek zorunda kalıyor. Bu konuda yetkililerden yardım istiyoruz. Buraya bir baz istasyonu kurulabilir. İnternetimizin daha iyi çekeceği, sıkıntı çekmeyeceğimiz bir şebekemizin olmasını istiyoruz."

"Baz istasyonu kurun, bizi bu dertten kurtarın"

Halis Demir de köyün en büyük probleminin GSM şebekesi olduğunu, baz istasyonu bulunmadığı için köyde telefonla görüşemediklerini ifade etti.

350 nüfusa sahip köyde telefonla konuşmak için yüksek yerlere çıkmak zorunda kaldıklarını anlatan Demir, şunları dile getirdi:

"Yetkililerin köyümüze baz istasyonu kurarak mağduriyetimizi gidermelerini istiyoruz. Özellikle öğrenciler mağdur oluyor. Bir baz istasyonu kurulmasını istiyoruz. Bazı operatörler 4,5 ve 5G'den söz ederken, maalesef 2G ile bile görüşme yapamıyoruz. Köyümüze baz istasyonu kurun, bizi bu dertten kurtarın. Herkes gibi fatura ödüyoruz. Evde oturduğumuzda telefonla görüşmek istiyoruz. Herkesin asker ve öğrenci çocuğu var."

- "Her zaman tepeye çıkmamıza ne gerek var"

Takyetin Kırmızı da yüzde 80 engelli raporu bulunan eşinin 13 yıldır yatalak olduğunu anlattı.

Geçen yıl fenalaşan eşine ambulans çağırmak için karda 2 kilometre yürümek zorunda kaldığını dile getiren Kırmızı, "Kışın herkes tepeye çıkamaz. Karda kışta tepelere çıkmaya ne gerek var. Faturalarımızı düzenli ödüyoruz. Herkes evinde koltuğuna oturduğunda telefonla görüşebiliyor, internetle istediğini yapıyor, ambulans isteyebiliyor ve dışarıdaki çocuklarıyla konuşuyor. " diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Mehmet Bakırcengiz de köyde baz istasyonu olmadığı için yurt ve ders kayıtları için kent merkezine gitmek zorunda kaldığını ifade etti.

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Bitlis GSM şebeke TELEFON tepe tepsi Yaygın köyü

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