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Telefonla konuşurken başından vurularak öldürüldü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 16:24 | Son Güncelleme

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI Antalya'da, servisçilik yapan Ali Laçin'i, bir eğlence merkezinin önünde tabancayla başından vurarak öldüren Burak Sarıoğlu, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Telefonla konuşurken başından vurularak öldürüldü (2)

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI
Antalya'da, servisçilik yapan Ali Laçin'i, bir eğlence merkezinin önünde tabancayla başından vurarak öldüren Burak Sarıoğlu, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Sarıoğlu ile birlikte gözaltına alınan M.E. ise olayla ilgisi olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.
Burak Sarıoğlu'nun emekli polis babasının 2 ay önce hayatını kaybettiği, Ali Laçin'i, polisler hakkında olumsuz konuştuğu için eğlence merkezi dışına çağırıp, babasının tabancasıyla öldürdüğü ortaya çıktı.

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Telefonla konuşurken başından vurularak öldürüldü (2)

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