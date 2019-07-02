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Telefonla konuşurken kapkaça uğradı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 12:54 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da yol kenarında telefonla konuşan İran uyruklu bir kadının elindeki telefonu çalarak kaçan 20 yaşındaki İsmet B.

Telefonla konuşurken kapkaça uğradı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da yol kenarında telefonla konuşan İran uyruklu bir kadının elindeki telefonu çalarak kaçan 20 yaşındaki İsmet B. polis tarafından yakalandı. Şüphelinin telefonu çalma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelinin iki gün önce de bir parkta yürüyen üniversite öğrencisini döverek cep telefonunu gasp eden kişi olduğu ortaya çıktı.
Olay Şişli İnönü Mahallesi'nde 30 Haziran saat 15.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye yol kenarında otururken telefonla konuşan İran uyruklu Pervahani B.'nin (41) yanına yaklaşan bir kişi kadının elindeki telefonu hızla çekerek kaçtı. Olaydan sonra harekete geçen polis, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışmaya başladı. Bir gün sonra görüntülerdeki eşkale benzeyen bir kişiyi kontrol etmek isteyen polis ekipleri kaçmaya başlayan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Şişli ilçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelinin cep telefonu hırsızlığının faili olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin ayrıca iki gün önce bir parkta Üniversite öğrencisini darp ederek telefonunun gasp edilme olayının da faili olduğu ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(FOTOĞRAF)

Telefonla konuşurken kapkaça uğradıTelefonla konuşurken kapkaça uğradıTelefonla konuşurken kapkaça uğradıTelefonla konuşurken kapkaça uğradı

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