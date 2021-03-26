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Telefonla randevulaştığı kişiler boğazını keserek öldürdü

26.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da tır sürücüsü, telefonla randevulaştığı iki kişi tarafından demir ve tahta sopayla darp edilip boğazı kesilerek öldürüldü.Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesine bağlı Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi.

Adana’da tır sürücüsü, telefonla randevulaştığı iki kişi tarafından demir ve tahta sopayla darp edilip boğazı kesilerek öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesine bağlı Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, tır sürücüsü Hacı Ergül (35) 33 YL 083 plakalı aracıyla Organize Sanayi Bölgesine geldiği sırada daha önce husumetli olduğu şahıslar telefonla aradı. Ergül telefonda tartıştığı şahsa “Ben organize sanayide cami yanında otoparkın oradayım gelin” diyerek randevu verdi. Bunun üzerine kısa süre sonra iki kişi geldi. Ergül şahıslar ile bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce iki şahıs demir ve tahta sopa ile sürücüye saldırdı. Sürücü de kendini korumak için yanındaki bıçağı çıkardı. Ancak sürücü kafasına aldığı darbe ile yere yığılıp elindeki bıçağı düşürdü. Bıçağı alan zanlılardan biri tır sürücüsünün boğazını kesti. Bir süre yaralı sürücünün başında bekleyen zanlılar daha sonra geldikleri lüks araçla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar ise olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis kaçan iki zanlıyı bulmak için çalışma başlattı.
Sürücünün cansız bedeni ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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