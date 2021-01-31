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Telefonla uyarmak için aradı, büyük şok yaşadı: Elim ayağım titredi

31.01.2021 07:12 | Son Güncelleme:
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Telefonla uyarmak için aradı, büyük şok yaşadı: Elim ayağım titredi

Tekirdağ’da tanıdığı kişiyi rahatsız eden kişiyi telefonla arayan vatandaş, kendisini polis olarak tanıtan şahsın ağır küfürlerine maruz kaldı. Neye uğradığını şaşıran vatandaş, soluğu karakolda aldı.

Malkara ilçesinde yaşayan Erdinç Pilan, Keşan’da bir tanıdığının telefonla rahatsız edildiğini öğrendi. Rahatsız eden kişiye uyarı amaçlı telefon açan Pilan, büyük bir şok yaşadı. Kendisini polis olarak tanıtan şahıs, Pilan’a ağza alınmayacak hakaretlere bulundu.

POLİS DEĞİLMİŞ

Duyduğu ağır küfür ve tehditler sonrası neye uğradığını şaşıran genç adam, soluğu polis karakolunda aldı. Şahsı polise şikayet eden Pilan, gerekli cezanın verilmesini istedi. Yapılan araştırmada ise, telefondaki şahsın polis olmadığı ortaya çıktı.

'YALANCI HERİFİN TEKİYMİŞ'

Kendisini arayan şahsın moral ve motivasyonunu alt üst ettiğini ifade eden Erdinç Pilan, “Tanıdığımız bir kişiyi telefonla biri arayıp rahatsız etmiş. Yahu dedim arayım şunu da güzel dille uyarayım. Vay efendim ben polisim demez mi! Yalancı herifin tekiymiş meğerse bana etmediği küfür kalmadı. Sinirden elim ayağım titredi ya çok moralimi bozdu. Terbiyesizliği yanına kalmasın diye ben de gidip polise şikayet ettim. Cezasını çeksin” diye konuştu.

(İHA)

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