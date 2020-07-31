Telefonlar 15 dakika da şarj olacak

Akıllı telefonlar kısa süre içerisinde önemli gelişmeler kaydetti. Ekranlardan tutun da kameralara, işlemcilere, hoparlörlere kadar hayli yol kat edildi. 10 yıl öncesinde çıkan bir akıllı telefonla, şimdilerde çıkan akıllı telefonlar arasında dağlar kadar fark var.

Bu süreç içerisinde üreticileri en çok zorlayan unsur ise batarya oldu. Akıllı telefon üreticileri tüm ar-ge çalışmalarına rağmen telefonların pil süresini bir haftaya yaymayı başaramadı. Batarya kapasitesini arttırmakta başarılı olamayan üreticiler de buna alternatif olarak hızlı şarj teknolojilerini geliştirmeye başladılar.

Özellikle bu yıl içerisinde çıkan hızlı şarj teknolojileri ile telefonları sadece dakikalar içerisinde şarj etmemiz mümkün. Artık 30W, 40W yerine 100W üzeri hızlı şarj teknolojilerini konuşmaya başladık.

Hızlı şarj konusunda hayli iddialı olan isimlerden birisi de Çinli iQOO. Çinli üretici geçtiğimiz gün bir poster yayınladı ve 120W’lık süper hızlı şarj teknolojisinin ilk adımlarını duyurdu. Bu teknoloji sayesinde 4000 mAh bataryaya sahip bir telefonu sadece 15 dakika içerisinde şarj etmemiz mümkün olacak.