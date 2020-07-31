HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Telefonlar 15 dakika da şarj olacak

Telefonlar 15 dakika da şarj olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.07.2020 09:18 | Son Güncelleme

Hızlı şarj teknolojilerine bir yenisi daha ekleniyor. iQOO yeni hızlı şarj teknolojisi ile telefonları 15 dakika da şarj edecek! İşte detaylar.

Telefonlar 15 dakika da şarj olacak

Akıllı telefonlar kısa süre içerisinde önemli gelişmeler kaydetti. Ekranlardan tutun da kameralara, işlemcilere, hoparlörlere kadar hayli yol kat edildi. 10 yıl öncesinde çıkan bir akıllı telefonla, şimdilerde çıkan akıllı telefonlar arasında dağlar kadar fark var.

Bu süreç içerisinde üreticileri en çok zorlayan unsur ise batarya oldu. Akıllı telefon üreticileri tüm ar-ge çalışmalarına rağmen telefonların pil süresini bir haftaya yaymayı başaramadı. Batarya kapasitesini arttırmakta başarılı olamayan üreticiler de buna alternatif olarak hızlı şarj teknolojilerini geliştirmeye başladılar.

Özellikle bu yıl içerisinde çıkan hızlı şarj teknolojileri ile telefonları sadece dakikalar içerisinde şarj etmemiz mümkün. Artık 30W, 40W yerine 100W üzeri hızlı şarj teknolojilerini konuşmaya başladık.

Hızlı şarj konusunda hayli iddialı olan isimlerden birisi de Çinli iQOO. Çinli üretici geçtiğimiz gün bir poster yayınladı ve 120W’lık süper hızlı şarj teknolojisinin ilk adımlarını duyurdu. Bu teknoloji sayesinde 4000 mAh bataryaya sahip bir telefonu sadece 15 dakika içerisinde şarj etmemiz mümkün olacak.

Elbette detaylar 31 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında Çin’de gerçekleşecek olan bir etkinlikte açıklanacak.
Muhtemelen 2021’de telefonlarımızı 10 dakikanın da altında sürelerde şarj edebileceğiz. Tabi ki bir iPhone kullanmıyorsak.

Mike Tyson: Conor McGregor’ı ufalarım

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Üniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuş Üniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuş
Hızlı şarj destekli telefon görücüye çıkıyorHızlı şarj destekli telefon görücüye çıkıyor
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin kimdir?Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir’de korkunç olay: 4 yaşındaki kızını öldürüp, intihar etti

İzmir’de korkunç olay: 4 yaşındaki kızını öldürüp, intihar etti

Eski damat vahşeti: 4 kişiyi öldürdü

Eski damat vahşeti: 4 kişiyi öldürdü

Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi

Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi

Vaka sayısının en çok olduğu illerden! Vali'den ikinci dalga uyarısı

Vaka sayısının en çok olduğu illerden! Vali'den ikinci dalga uyarısı

Aşkını ilan etti! Kaan Yıldırım'dan Hadise ile ilk fotoğraflar

Aşkını ilan etti! Kaan Yıldırım'dan Hadise ile ilk fotoğraflar

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

İlginizi Çekebilir

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Skoda'nın yeni 'super' sedanının Türkiye fiyatı açıklandı!

Skoda'nın yeni 'super' sedanının Türkiye fiyatı açıklandı!

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6000 mAh bataryalı Realme C15 gün yüzüne çıktı!

Merakla bekleniyordu! Gün yüzüne çıktı

144Hz görüntüleme hızıyla akıcı oyun deneyimi sunacak

Oyun tutkunlarına müjde!

120w hızlı şarj destekli telefon görücüye çıkıyor

Hızlı şarj destekli telefon görücüye çıkıyor

Facebook Tiktok ile büyük bir savaşa başlıyor

Facebook, Tiktok ile savaşa başlıyor

Red Magic 5S için hazır mısınız?

Red Magic 5S için hazır mısınız?

Bunları yapmazsanız siz de bağımlı olabilirsiniz! Sosyal medyada...

Bunları yapmazsanız siz de bağımlı olabilirsiniz! Sosyal medyada...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.