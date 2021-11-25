Telefonlarda 200 MP'yi görmemiz çok yakın!

Akıllı telefon kameraları gelişiyor. Hatta telefon üreticileri, kamera konusunda daha güçlü olmak adına Hasselblad, Zeiss ve Leica gibi üreticilerle iş birliği de yapıyorlar. Şu sıralar ise 108 MP kameralı telefonları sıklıkla görüyoruz. Ancak artık 200 MP kameralı telefonları görmeyi bekliyoruz. Aslında böyle bir telefonu şimdiye kadar görebilmiş olmalıydık. Çünkü Samsung, 200 MP ISOCELL HP1 sensörünü eylül ayında zaten duyurmuştu. Fakat Samsung da dahil olmak üzere diğer tüm üreticiler 200 MP seviyesine çıkmayı tercih etmedi. Fakat bir sızıntı kaynağına göre bu seviyelere çıkmaları artık çok yakın.

200 MP KAMERALI TELEFONLAR GELİYOR

Kaynağa göre 200 MP kameralı bir telefon görmemiz uzun sürmeyecek. Ancak söz konusu cihaz, 200 MP kamera sensörünü duyuran Samsung'dan da gelmeyecek. Kaynak, 200 MP kamerayı kullanacak ilk telefonun Motorola'dan geleceğini ve ardından Xiaomi'nin 200 MP kamerayı gelecek yılın ikinci yarısında kullanacağını söylüyor.

PEKİ SAMSUNG NE YAPACAK?

Samsung ise kaynağa göre 200 MP'lik bir telefon çıkarmadan önce 2023 yılına kadar beklemeyi tercih edecek. Belki de Samsung bu kamerayı 2023 yılında çıkması beklenen Galaxy S23 Ultra'da kullanacaktır, kim bilir.

