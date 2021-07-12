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Telefonlarda bu uyarıya dikkat! Bataryanın ömrünü azaltabilirsiniz

12.07.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cep telefonlarının “şarj düşük” ile ilgili verdiği uyarıdan önce şarja takılmasının bataryanın ömrünü azalttığı, ayrıca ucuz şarj aletlerinin de telefonlara ciddi zarar verdiği belirtiliyor.

Telefonlarda bu uyarıya dikkat! Bataryanın ömrünü azaltabilirsiniz

İnsan hayatının vazgeçilmesi olan cep telefonları, kullanıcının umursamazlığından dolayı kısa sürede kullanılmaz hale gelebiliyor. Telefonların şarj doluluk oranının yüzden 10’den fazlayken, “telefonum dolu kalsın” diyerek yine şarja takması bataryayı öldürdüğü belirtiliyor. Cep telefonun “şarj düşük” ile ilgili verdiği uyarıdan önce şarja takılmaması gerektiği belirten işin uzmanları, ucuz şarj aleti hakkında da uyarıda bulundu.

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"UYARI VERMEDEN ŞARJA TAKMAYIN"

Eskişehir’de yıllardır telefon tamiri yapan Devrim Tepeli, vatandaşın cep telefonunu daha uzun süre, sağlıklı olarak kullanabilmesi için bazı hususlara dikkat etmesi gerektiğini anlattı. Tepeli, “Cep telefonlarımızdaki piller, doldur-boşalt sistemi ile çalışan bir sistemdir. Bir pili önce tamamen doldurman lazım, sonra tamamen boşaltman lazım. Öteki türlü bataryaya çok ciddi zarar verebilir. Bu da bataryanın ömrünü azaltır. Düzgün doldurup yine düzgün boşaltmazsa, pil kısa bir sürede sorun çıkartmaya başlar. Bu sadece telefon bataryası için değil, bilgisayar bataryası için de geçerli. Yüzde 50’iken veya yüzde 80’iken ‘telefonum boş kalmasın’ diyerek yine şarja takıyorsanız, bataryanızı öldürüyorsunuz anlamına gelir. Bunu birkaç defa tekrarladığınız zaman 3 yıl kullanabilecek bir bataryayı 3 ay kullanmak zorunda kalırsınız. Telefonun şarja takması için standart yüzde 10. Bazı telefonlarda yüzde 15 olabiliyor. O yüzden tavsiyemiz telefonunuz ne zaman ‘şarj düşük’ diye uyarı veriyorsa o zaman şarja takın. Böyle olunca da hem telefonunuz hem de bataryanız sağlıklı kalacak. Yine şarj yüzde 95-100 iken şarjdan çıkartın. Çünkü doluyken yine şarjda kalması veya bu şekilde kullanmaya devam ettirmesi yine zarara yol açar” diye konuştu.

cep telefonu

"UCUZ ŞARJ ALETİ DAHA ZARARLI"

Devrim Tepeli, orijinal şarj aletinin yerine ucuzunun kullanmasının yine hem telefon hem de bataryaya ciddi zarar verdiğini söyledi. Tepeli, “Şarj aleti bataryadan daha önemli. Zaten bataryanın ömrünü bitiren şarj aletidir. Ne kadar orijinal şarj aleti kullanırsanız, telefonunuzu ve bilgisayarınızı o kadar uzun süre kullanabileceksiniz. Aslında bataryayı bozan elektriğin kendisi veya bataryanın kendisi değil. Orijinal olmayan şarj aletidir. Ucuz olan şarj aletidir. Orijinal şarj aletiniz çalışmayınca hemen gidip 5 lira, 10 liraya şarj aleti almayınız. Ya tam orijinal ya da orijinale yakın zararsız şarj aletleri kullanın. Ayrıca zaman zaman gittiğiniz bir yerde bulduğunuz şarj aletini de kullanıyorsunuz. Bunu da orijinal olup olmadığını bilmeden kullanmayın. Çünkü bu da aynı şekilde telefonunuzun kısa sürede atığa dönüşmesine sebep olabilir” diye uyardı.

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(İHA)

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