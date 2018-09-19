Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!

Peki telefonlarda ortaya çıkan bu ugulama neler yapıyor?
Sosyal medya kullanıcıları tehdit altında
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Haritaya dikkat... Whatsapp'tan gelen tehlike herkesi çok yakından ilgilendiriyor...
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Citizen Lab ‘Pegasus’ isimli casus uygulama ile ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Çıkan sonuçlar oldukça dikkat çekici.
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Zira 36 ülkeye satılan sistemin 45 ülkede pek çok kullanıcının akıllı telefonlarını etkilediği öne sürülüyor.
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Aynı rapora göre, 45 ülkenin bulunduğu listede Türkiye de bulunuyor.
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Peki Pegasus nasıl çalışıyor? İşte dünya genelinde binlerce telefonu tehdit eden sistem hakkında bilinenler...
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Pegasus, kısa mesaj içerikleri, tarayıcı geçmişi verileri, WhatsApp çağrıları ve mesajları, Gmail, Facebook, Skype, Viber ve Twitter'dan gelen değerli verileri de alabiliyor.
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İddiaya göre, Pegasus akıllı cihazların kamera ve mikrofonunu da kontrol edebiliyor.
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Yine daha önce dış basında çıkan haberlere göre, Pegasus tuş kilidini aktif edebiliyor ve hatta ekran görüntüsü bile alabiliyor.
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Siber güvenlik uzmanları Pegasus’un ‘Framaroot’ tekniğini kullanarak akıllı cihazları root edebildiğini iddia ediyorlar.
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Ancak söz konusu casus yazılımın 0-day güvenlik açığını kullanıp kullanmadığı konusunda uzamanlar arasında henüz bir mutabakat bulunmuyor.
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Google araştırma ekibinin analizine göre, Pegasus hedeflerinin çoğu İsrail'de bulunuyor, ancak Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Meksika ve ülkemizdeki kullanıcıların da hedef alındığı sıkça dile getirilen iddialar arasında.
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Zira 36 ülkeye satılan sistemin 45 ülkede pek çok kullanıcının akıllı telefonlarını etkilediği öne sürülüyor.
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