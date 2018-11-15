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Telefonlarda seks robotuna sahip olmak artık mümkün

DÜNYA HABERLERİ  | 15.11.2018 13:59 | Son Güncelleme

Yeni telefon uygulaması seks robotlarının görünümü, sesi, hatta karakterlerinin özelleştirilmesine olanak sağlıyor.

Telefonlarda seks robotuna sahip olmak artık mümkün

Sputnik'in haberine göre son yıllarda baş döndürücü hızda büyüyen yapay zeka temelli seks robotları endüstrisi bu kez telefonlara el attı. ABD merkezli bir firma tarafından geliştirilen ücretli uygulama aracılığıyla, kişiler sanal bir partnere sahip olabilecek.

Uygulamayı edinmek isteyen kişilerin 18 yaşından büyük olmaları gerekiyor. Gerekli koşulları sağlayanlar telefonlarına uygulamayı yükleyerek abonelik başlatabiliyor. Firmanın verdiği bilgiye göre, kullanıcıların üç ayda bir yaklaşık 10 dolar, yıllık abonelik için ise 25 dolar ödemeleri gerekiyor.

Uygulamayı edindikten sonraki aşama, sanal seks robotunun istenildiği gibi ‘yaratılması.' Kullanıcılar saç renginden, iç çamaşırı ve kıyafetlerine kadar kendi seks robotlarına dair her şeyi seçebiliyorlar. İstenirse birden fazla avatar oluşturulabiliyor.

Sanal partnerin sesini ve kişilik özelliklerini belirlemek de mümkün.

iOS VERSİYONU ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Bu aşamalar tamamlandıktan sonra seks robotuyla sohbet edilebiliyor. Kullanıcılara sunulan 10 farklı karakter özelliğinden hangisi tercih edilirse sohbet de buna göre gelişiyor. Seks odaklı ve sürekli flört eden ya da daha esprili bir seks robotu yaratmak mümkün.

Kendisine iyi davranılan sanal partner, kullanıcıyla gittikçe daha yakın ilişki kurarak ve önceki konuşmaları hatırlayarak kişiyi iyi tanıyabilecek.

Uygulama şu an yalnızca Android cihazlarda kullanılabilir durumda ancak Realbotix şirketi iOS versiyonu için de çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Beklenmedik şekilde Google Play Store'da bulunmayan uygulamayı edinmek isteyenlerin, şirketin resmi web sitesine girmeleri gerekiyor.

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