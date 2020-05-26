Telefonlardan sonra şimdi sıra dizüstülerde

18mm kalınlıktaki ürün, 1.45 kilo ağırlıkta ve gayet taşınabilir bir formda. Bu ince detayları ekran çerçevesinde de görebilmek mümkün. Zira ürünün 14 inç değerdeki ekranını saran çerçeve yalnızca 5.3mm kalınlıkta. %88’lik bir ekran gövde oranı mevcut, ki bu da gayet başarılı.
Asus, güncel ürünlerinde yer verdiği Ergolift menteşe tasarımını VivoBook S14’te de kullanmış. Böylece ekranı açtığınızda, ekran ve klavyenin bağlandığı nokta birkaç santim yukarıya doğru kalkıyor. Bu, hem daha iyi bir görüş açısı ve klavye deneyimi sunarken hem de alttan sıcak hava tahliyesine katkı sunuyor.
SCREENPAD 2.0 İLE İKİNCİ BİR EKRANINIZ OLSUN
ScreenPad 2.0, geliştirilmiş ScreenXpert yazılımı sayesinde kullanıcılara pek çok özellik sunabiliyor. Renkli ve dokunmatik özelliği bulunan bu ekran, işlemleriniz esnasında PC’nizi daha verimli kullanmanızı ve bu sayede zamandan tasarruf etmenizi hedefliyor. Aslında bu ekranda yer verilen arayüzün bir akıllı telefon arayüzünü andırdığını da söyleyebiliriz. Bu sebeple pek yabancılık çekilmeyeceğini düşünüyoruz.
Diyelim ki bir film izliyorsunuz. Film izlediğiniz pencereyi alttaki ekranda aktifleştirebilir ve üstteki ana ekranda da diğer işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Aynı şekilde Spotify’daki müzik arşivinizden Excel’deki sıklıkla kullandığınız ek özellikler paneline kadar pek çok detayı burada konumlandırma şansınız var.
GELELİM 14 İNÇ DEĞERDEKİ FHD EKRANA
VivoBook S14’te 14 inç değerde FHD çözünürlüklü bir ekran yer alıyor. Ekran çerçeve oranının %88 olduğunu ve çerçeve kalınlığının da 5.3mm olduğunu belirtmiştik. 60Hz değerindeki ve parlama önleyici özelliğe sahip bu LED panel, görüntüleri net ve akıcı bir kalitede sunabiliyor. Ayrıca 178 derecelik görüş açısı da sunabiliyor ki bu sayede aynı anda arkadaşlarınız da ekranı rahatlıkla takip edebilir.
Peki ekrandaki detaylara performanslı bir şekilde erişebilmek için başka neler gerekli? Evet, işlemci, RAM ve ekran kartı gibi detaylar da çok önemli.
Üründe 8. nesil Intel Core i5 işlemcisi bulunuyor. Ekran kartı tarafında ise Nvidia’nın 2GB GDDR5 değerinde GeForce MX250’si var. Bunların yanında 8GB RAM ve 256GB SSD depolama bulunuyor, ki farklı konfigürasyon seçenekleri de mevcut.
64bit Windows 10 işletim sistemiyle gelen ürün, yüksek performans sunuyor. Windows 10 demişken, kızıl ötesi kameranın da yardımıyla Windows Hello sistemini aktifleştirerek güvenli kullanım mümkün.
Gerek ofis dosyalarınız, gerekse de internet gezintileriniz için fazlasıyla performanslı. Bunların yanında, az evvel de bahsettiğimiz gibi, işlemlerinizi yaparken ikinci ekrandan da faydalanabiliyorsunuz. Çeşitli fotoğraf, grafik ve video programları için de ideal bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. Peki ya video oyunlar?
Çoğu kez belirttiğimiz üzere, taşınabilir PC’ler genellikle oyun öncelikli hazırlanan cihazlar değil, yine de bu, “oyunları açmaz” anlamına gelmiyor tabii. GeForce MX250’nin de katkılarıyla pek çok oyunu bu PC’de rahatlıkla oynayabilirsiniz. Tabii ki bir masaüstü gaming PC performansı beklememek kaydıyla.
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