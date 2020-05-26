Telefonlardan sonra şimdi sıra dizüstülerde

18mm kalınlıktaki ürün, 1.45 kilo ağırlıkta ve gayet taşınabilir bir formda. Bu ince detayları ekran çerçevesinde de görebilmek mümkün. Zira ürünün 14 inç değerdeki ekranını saran çerçeve yalnızca 5.3mm kalınlıkta. %88’lik bir ekran gövde oranı mevcut, ki bu da gayet başarılı.

Asus, güncel ürünlerinde yer verdiği Ergolift menteşe tasarımını VivoBook S14’te de kullanmış. Böylece ekranı açtığınızda, ekran ve klavyenin bağlandığı nokta birkaç santim yukarıya doğru kalkıyor. Bu, hem daha iyi bir görüş açısı ve klavye deneyimi sunarken hem de alttan sıcak hava tahliyesine katkı sunuyor.

SCREENPAD 2.0 İLE İKİNCİ BİR EKRANINIZ OLSUN



ScreenPad 2.0, geliştirilmiş ScreenXpert yazılımı sayesinde kullanıcılara pek çok özellik sunabiliyor. Renkli ve dokunmatik özelliği bulunan bu ekran, işlemleriniz esnasında PC’nizi daha verimli kullanmanızı ve bu sayede zamandan tasarruf etmenizi hedefliyor. Aslında bu ekranda yer verilen arayüzün bir akıllı telefon arayüzünü andırdığını da söyleyebiliriz. Bu sebeple pek yabancılık çekilmeyeceğini düşünüyoruz.