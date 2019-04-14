Telefonların çekmemesi, mahalleliyi isyan ettirdi

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesine bağlı Sansarak Mahallesi'nde yaşayanlar, telefon şebeke vericilerinin iyi çekmemesinden yakınıyor. Telefonla iletişim kurmakta zorluk çektiklerini belirten mahalle sakinleri, caminin minaresine çıkarak, görüşme yapabildiklerini söyledi.

İznik'e 18 kilometre uzaklıkta bulunan, 440 nüfuslu Sansarak Mahallesi'nde oturanlar, telefon şebeke vericilerinin iyi çekmemesinden şikayet ediyor. Evlerde ve sokaklarda telefonla iletişim kurmakta zorlandıklarını dile getiren mahalleli, yüksek yerlerde ve köy camisinin minaresine çıkarak, görüşme yapabildiklerini söyledi. Mahalle sakinleri, ilgili kurumlara müracaat ettiklerini; ancak henüz çözüm bulunamadığını belirtti.

Sansarak Mahallesi'nin muhtarı İbrahim Akbaş, uzun süredir yaşadıkları sıkıntıya çözüm bulunamadığını aktararak, "Burası yaklaşık 900 yıllık bir köy. Maalesef bu çağda telefonumuz çekmiyor. Şebekemiz yok. Olası bir olumsuzlukta, 3 kilometre uzaktan haberleşebiliyoruz. Yetkililerden buna bir çözüm istiyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden İsa Ateş ise "Gelen misafirler, telefon görüşmesi yapmak istiyor; ancak çekmiyor. Acil durumlarda yüksek yerlere, ağaçlara ve minareye çıkıyoruz" dedi.