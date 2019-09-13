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Telefonlu dolandırıcılar kameradan belirlenip, yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 17:55 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de telefonla aradıkları 2 kişiyi, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, 70 bin TL dolandıran 5 şüpheli yakalandı.

Telefonlu dolandırıcılar kameradan belirlenip, yakalandı

Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)- TUNCELİ'de telefonla aradıkları 2 kişiyi, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, 70 bin TL dolandıran 5 şüpheli yakalandı.
Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ev kadını E.K.'yi(65), telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtan şüphelilerin, "Hesabınızda terör örgütüne para aktarılmış" diyerek 55 bin TL, emekli öğretmen Y.Z.K.'yi de aynı yöntemle 15 bin TL dolandırması üzerine harekete geçti. Polis başlattığı çalışma kapsamında kent merkezindeki MOBESE kamaralarını incelemeye aldı. Görüntülerden belirlenen 5 şüpheli, kimlik tespitlerinin ardından gözaltına alındı.
Kente Şanlıurfa'dan geldikleri ortaya çıkan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
10 BİN EURO'YU DOLANDIRICILARA KAPTIRMAKTAN KURTULDU
Öte yandan Almanya'da emekli olduktan sonra memleketi Tunceli'ye yerleşen A.A.(75) dolandırıcıların kurbanı olmaktan polis tarafından kurtarıldı. A.A.'yı telefonla arayarak, terör örgütüne para aktardığı yalanını söyleyen dolandırıcılar, Şanlıurfa Akçakale ilçesine 10 bin Euro getirmesini istedi. A.A. da 10 bin Euro'ya alıp, taksi ile Akçakale ilçesine hareket etti. Durumdan şüphelenin yakınları ise polisi aradı.
İhbar üzerine A.A.'nın bindiği taksi, MOBESE kameralarından yeri tespit edilerek, takibe alındı. Taksi, Elazığ'ın Maden ilçesinde durduruldu. Polis, A.A.'yı dolandırıcılara parasını kaptırmaktan son anda kurtardı.
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Telefonlu dolandırıcılar kameradan belirlenip, yakalandıTelefonlu dolandırıcılar kameradan belirlenip, yakalandıTelefonlu dolandırıcılar kameradan belirlenip, yakalandı

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